Ce a cerut Jennifer Lopez pentru concertul din Piața Constituției. Artista a solicitat o oglindă mare, masă de masaj cu maseuză și...

Bucureștiul se pregătește pentru unul dintre cele mai așteptate concerte ale verii. Jennifer Lopez, superstar internațional și una dintre cele mai influente artiste ale muzicii pop și latino, va concerta pentru prima oară în România, în data de 27 iulie, în Piața Constituției. Recent, au ieșit la iveală și cerințele pe care diva le-a avut pentru a susține spectacolul la noi în țară. Cântăreața a avut pretenții atât în ceea ce privește mâncarea, cât și amenajarea spațiului.

Jennifer Lopez, cunoscută pentru hituri precum „On the Floor”, „Let’s Get Loud” sau „Ain’t Your Mama”, dar și pentru prezența sa scenică explozivă, este așteptată să ofere un show complet – de la coregrafii impresionante și costume spectaculoase, până la o producție vizuală demnă de marile scene ale lumii. Astfel, pretențiile au fost și ele pe măsură.

Ce condiții a pus Jennifer Lopez pentru a concerta în România

Jennifer Lopez este una dintre cele mai apreciate artiste la nivel mondial. Așadar, ca orice divă renumită, are și ea un stil de viață atent controlat. La cei 55 de ani ai săi, cântăreața are o siluetă de invidiat, însă este foarte atentă la ceea ce mănâncă. Ei bine, celebra cântăreață respectă regulile alimentare chiar și atunci când este în turneu.

Potrivit informațiilor apărute public, Jennifer Lopez le-a solicitat organizatorilor de la București o listă cu alimente bio, printre care se numără legume proaspete, fructe, semințe, produse fără gluten, apă de izvor, lapte organic și cafea decofeinizată. De asemenea, nu vor lipsi varza de Bruxelles, kale, spanacul și stevia – preferatele vedetei internaționale.

„Cerințele lui Jennifer Lopez sunt unele firești, ca ale oricărui artist de talie internațională care își dorește un minimum de confort și atmosferă, translatată pe tot parcursul unui turneu global, indiferent de cultură și împrejurare”, a spus Denise Săndulescu, CEO DD East Entertainment, potrivit Okmagazine.ro.

Pe lângă pretențiile legate de mâncare, pe lista riguroasă cu cerințe se află și unele legate de atmosfera Zen și confortul de top. Jennifer Lopez vine însoțită de o echipă numeroase, printre care se numără staff-ul tehnic și cei 16 dansatori.

Diva latino a cerut pentru membrii echipei sale 6 cabine complet echipate. În ceea ce privește spațiul său, acesta trebuie să fie decorat în tonuri deschise și prevăzut cu mobilier Zen. Artista a solicitat o oglindă mare, masă de masaj cu maseuză la dispoziție și purificatoare de aer.

