Ce a făcut fiul Zinei Dumitrescu cu puțin timp înainte ca mama lui să moară: ”A venit doar ca să ia…”

Zina Dumitrescu, mama modei românești, a murit astăzi, 28 martie 2019. Celebra creatoare de modă s-a stins din viață însă fără să-și vadă fiul. Puțini sunt însă cei care știu la ce gest a recurs Cătălin Negreanu cu puțin timp înainte ca mama lui să moară.

Internată într-un azil de bătrâni din Snagov, Zina Dumitrescu a avut o mare dorință. Accea de a-și vedea cât mai des fiul. Apropiații ei făceau eforturi colosale pentru a-l convinge pe acesta să vină să-și vadă mama. Se pare însă că acesta ar fi vizitat-o pe Zina Dumitrescu, cu puțin timp înainte să moară. (CITEȘTE ȘI: ZINA DUMITRESCU, O MAMĂ ÎNDURERATĂ. CARE ERA RELAȚIA CU FIUL EI)

Scopul vizitei lui Cătălin Negreanu nu era însă pentru a se preocupa de starea de sănătate a mamei sale ci pentru a obține niște semnături.

„Sunt şocată, am sperat că o să fie bine. Am văzut-o cu puţin timp înainte. Am reuşit să-i iau ultimul interviu. Când am văzut-o, doamna Zina era într-o stare gravă şi nu atât fizic, sufletul ei era rănit. Înainte de interviu am stat de vorbă cu multe persoane şi am aflat că fiul fusese acolo cu un notar în vizită la doamna Zina. Primise 3-4 portocale din partea fiului ei la prima vizită, iar la cea de-a doua vizită acele portocale nu au mai fost în sacoşa fiului său. Ceea ce am simţit şi din vocea Zinei Dumitrescu a fost durere pentru că copilul tău a venit la tine aflând că nu eşti bine doar ca să-ţi ia nişte semnături. A evitat destul de mult să povestească ce s-a întâmplat cu fiul în vizită”, a spus Oana Turcu la Antena Stars.

Zina Dumitrescu, agresată de tatăl copilului ei

Zina Dumitrescu a trăit o viață mai ceva ca-n filme. Toată lumea o știa pe celebra designeriță, dar puțini sunt cei care știu povestea ei de viață și dramele prin care a trecut. Prima oară s-a căsătorit cu regizorul Marin Negreanu, tatăl unicului ei fiu, Cătălin. Apoi, s-a măritat cu Nicolae Rădulescu Botică, secretarul Sectorului 1. A mai fost căsătorită cu conferențiarul Costin Dumitrescu, care a murit în anul 2009.

Din primul mariaj, Zina Dumitrescu a rămas cu mari traume. Ttaăl copilului ei a agresat-o și creatoarea de modă a ajuns în comă, fiind la un pas de moarte. (VEZI ȘI: IOAN CASIAN, MEDICUL CARE A SUPRAVEGHEAT-O PE ZINA DUMITRESCU ÎN ULTIMELE CLIPE DE VIAȚĂ, FACE DEZVĂLUIRI: ”PRACTIC, DE DOUĂ ZILE…”)

„Într-o seară veneam de la o întâlnire cu prietenele mele. Am întârziat acasă 30 de minute, am ajuns mai târziu de ora la care îi spusesem inițial că voi veni. Când am intrat pe ușă, mi-a aruncat o oală de aăa în cap. A început scandalul. În seara aceea, soțul meu a vrut să mă omoare. Am stat în comă patru nopți pentru că m-a dat cu capul de o țeavă de metal. M-am ales în urma loviturii cu o fractură de craniu. Doctorii mi-au spus că mai erau 3 mm ca să fac hemoragie în urma căreia muream”, rememorat Zina Dumitrescu într-un interviu.