Zina Dumitrescu, o mamă îndurerată. Care era relația cu fiul ei

Zina Dumitrescu, mama modei românești, a murit astăzi, 28 martie 2019. Celebra creatoare de modă s-a stins din viață însă fără să-și vadă fiul.

Zina Dumitrescu și-a petrecut ultimii ani din viață într-un azil de bătrâni din Snagov. Fiul ei a fost cel care a dus-o acolo. La un moment dat însă au existat zvonuri conform cărora fiul Zinei Dumitrescu nu ar mai fi plătit de luni bune facturile. (CITEȘTE ȘI: POVESTEA DIN SPATELE OMULUI DE SUCCES ZINA DUMITRESCU. A REFUZAT-O PE ELENA CEAUȘESCU)

Cea mai mare dorință a Zinei Dumitrescu a fost să-și vadă fiul. Apropiații ei făceau eforturi colosale pentru a-l convinge pe acesta să vină să-și vadă mama. Totul însă a fost în zadar. Din păcate Zina Dumitrescu s-a stins din viață și nu a mai apucat să-și vadă fiul.

Zina Dumitrescu, agresată de tatăl copilului ei

Zina Dumitrescu a trăit o viață mai ceva ca-n filme. Toată lumea o știa pe celebra designeriță, dar puțini sunt cei care știu povestea ei de viață și dramele prin care a trecut. Prima oară s-a căsătorit cu regizorul Marin Negreanu, tatăl unicului ei fiu, Cătălin. Apoi, s-a măritat cu Nicolae Rădulescu Botică, secretarul Sectorului 1. A mai fost căsătorită cu conferențiarul Costin Dumitrescu, care a murit în anul 2009.

Din primul mariaj, Zina Dumitrescu a rămas cu mari traume. Ttaăl copilului ei a agresat-o și creatoarea de modă a ajuns în comă, fiind la un pas de moarte. (VEZI ȘI: IOAN CASIAN, MEDICUL CARE A SUPRAVEGHEAT-O PE ZINA DUMITRESCU ÎN ULTIMELE CLIPE DE VIAȚĂ, FACE DEZVĂLUIRI: ”PRACTIC, DE DOUĂ ZILE…”)

„Într-o seară veneam de la o întâlnire cu prietenele mele. Am întârziat acasă 30 de minute, am ajuns mai târziu de ora la care îi spusesem inițial că voi veni. Când am intrat pe ușă, mi-a aruncat o oală de aăa în cap. A început scandalul. În seara aceea, soțul meu a vrut să mă omoare. Am stat în comă patru nopți pentru că m-a dat cu capul de o țeavă de metal. M-am ales în urma loviturii cu o fractură de craniu. Doctorii mi-au spus că mai erau 3 mm ca să fac hemoragie în urma căreia muream”, rememorat Zina Dumitrescu într-un interviu.