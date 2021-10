Gabi Bădălău a cam ”încurcat-o” cu Bianca Drăgușanu, după „escapadele” cu noua cucerire, sexy-blondina despre care s-a spus că nu ar fi fost decât o temă de gelozie. De ce a ajuns fiul ex-ministrului Economiei să fie acum aproape refuzat de Bianca? Se pare că lucrurile ar fi stat altfel la cele două petreceri la care a fost prezentă și tinerica CANCAN.RO vă prezintă detaliile, în exclusivitate.

În vară plănuiau nunta, doar că un divorț, de doi ani pe rol, le-a pus piedică. Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău își făcuseră socotelile. Se iau în iunie, apoi în august, dar acum relația pare să se îndrepte către un final neașteptat: despărțirea! Potrivit surselor noastre, două petreceri la care Bădălău a participat, una organizată chiar de el, cu ocazia zilei sale de naștere, par să fi zguduit, din temelii, relația începută la finalul anului trecut.

Andreea, „regim special” la salonul lui Gabi Bădălău?!

Mărul discordiei? Andreea, un model de 24 de ani, care arată, e drept, trăsnet. Povestea sună așa: Ziua lui Bădălău, 34 de ani, mai mult sau mai puțin fericiți pentru afacerist. Invitați de marcă la salonul din Bolintin al sărbătoritului. Alături de el au fost și cei doi copii pe care-i are cu Claudia Pătrășcanu, Gabriel și Nicolas. Tort, artificii, băuturi fine, dintre care nu a lipsit șampania, mâncăruri alese. La ora 12 noaptea, copiii au părăsit petrecerea. Iar în decor a apărut ea: Andreea.

O necunoscută pentru toți invitații. Gabi Bădălău o chemase, doar că i-ar fi restricționat accesul până la acea oră. A ferit-o de copiii lui. De cum a pășit pragul, Andreea s-a simțit însă în largul ei, mai arată sursele citate. În special când se afla în preajma sărbătoritului. Nimic de spus, doar că unele atingeri între ei au ridicate anumite semne de întrebare pentru invitații la evenimentul din Bolintin.

Două săptămâni mai târziu, aceeași Andreea se număra printre participanții la un nou eveniment, tot la salonul lui Bădălău. La care prezent a fost și proprietarul. S-au sărutat, chiar, fiind văzuți atunci ca un cuplu. Era a doua oară când modelul venea la salonul respectiv, lucru de care Bianca Drăgușanu nu s-a bucurat în cele aproximativ 10 luni de când este iubita lui Gabi.

Bianca Drăgușanu: ”O prostituată plătită cu 300 de euro!”

Inițial, Bianca i-a scris lui Gabi, pe rețelele de socializare, mai multe mesaje de amor. Ba a și publicat mai multe fotografii cu el. Imagini din vacanţele pe care le-au petrecut împreună, dar şi de la diferite evenimente.

“Mie Gabi mi-a spus ca această fată este prostituată și că a fost platită cu 300 de euro pe zi de un prieten de-ai lui și că nu are nimic cu ea. El la 4 dimineața a venit la mine acasă și și-a cerut iertare. A fost un gest făcut din gelozie. Dar nu există o relație de iubire sau altceva între el și acea domnișoară”, a spus mai apoi Bianca, pentru CANCAN.RO.

”Eu am fost la un botez singur. Era mai multă lume la masă. În poza aia eram mai multe persoane doar că poza e tăiată, că e o fată lângă mine. Nu am nicio legătură, nu mă incriminează cu nimic. Nu s-a întâmplat nimic, nu am nicio legătură, nu e nimic grav!”, a susținut Gabi Bădălău.

Bianca Drăgușanu nu l-ar fi iertat pe Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu nu ar fi iertat, însă, „infidelitatea”. „Nu știu dacă o să mai fiu sau nu cu el, că e situația asta. Dacă o fi așa, eu mă retrag din toată situația asta. Am trecut peste o grămadă de chestii pe care mi le-a făcut și m-a durut. Sunt hotărâtă să mă retrag din ecuația asta, spre deliciul familiei lui și poate o să fie fericit cu această fetiță. Eu chiar îmi doresc să mă retrag pentru că nu mă mai regăsesc sub nicio formă”, a spus Bianca Drăgușanu la Xtra Night Show.

„Eu am avut o discuție aprinsă cu el. M-a rugat foarte tare să nu intru în direct, să nu vorbesc. Dar eu l-am rugat pe el altceva: ”«Evită și tu lucrurile astea, că eu nu apar din cauza mea, eu apar din cauza ta, că te expui și tu”». Părinților lui nu le place faptul că sunt expuși de doi ani numai în scandaluri și numai în procese. (…) E vina lui, manipulează, nu știe ce vrea. Eu îl iubesc foarte tare, dar, din respect pentru familia lui, nu vreau să mai vorbesc niciodată despre el sau despre familia lui la televizor”, a mai spus Bianca.

