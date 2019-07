Ce a făcut Raluca la doar câteva ore după ce soțul ei, Bogdan Chisevescu, medic stomatolog din Timișoara, s-a sinucis

Bogdan Chisevescu, un medic stomatolog din Timișoara, a decis să își ia viața, lăsând un mesaj pe pagina sa de Facebook, unde și-a explicat gestul. Bărbatul, căsătorit și cu un băiat, s-a sinucis într-un mod înfiorător, și-a tăiat venele, apoi s-a spânzurat.

Tragedia a fost anunțată la 112 de soția acestuia, însă echipajele de urgență sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victimă, potrivit pressalert.ro. Înainte de a se sinucide, medicul a lăsat un mesaj lung pe Facebook, în care îi explica soției motivele pentru care a recurs la acest gest.

Medicul stomatolog nu avea deloc o relație bună cu soția, pe care a acuzat-o că “ai ajuns să mă bați în fața copilului și a mamei tale”.

Mărturie în acest sens este gestul pe care l-a făcut soția lui la doar câteva ore după ce bărbatul s-a sinucis. Acesta și-a pus capăt zilelor în după-amiaza zilei de 09.07.2019, iar în weekend-ul 12-14.07.2019, la nici trei zile de la tragedie, soția lui a plecat într-o excursie pe munte, cu mai mulți prieteni, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Totodată, Raluca a șters de pe profilul de Facebook toate pozele în care apărea alături de Bogdan.

Ce mesaj a postat Bogdan Chisevescu

„Am construit împreună un cămin pentru familia noastră, ulterior mi-ai reproșat că atunci, în perioada aia în care eu mergeam la două locuri de muncă și în rest făceam muncă de construcții pentru căminul nostru, eu te-am neglijat pe tine și ai simțit că nu îți mai ofer sprijin moral. În cele două luni în care eu renovam apartamentul dormind 5-6 ore pe noapte poate aș fi avut și eu nevoie de sprijin moral.

A urmat afecțiunea mea de coloană vertebrală, care m-a ținuit la pat și m-a adus în depresie, momente care au fost dificile pentru amândoi și în care aș fi avut mult mai multă nevoie de susținere morală, nu de critici și certuri. Pentru tine în schimb cuvintele au o importanță mai mare decât orice, și în deosebit de multe cazuri ai scos din context partea negativă a ceea ce spuneam, chiar dacă afirmația întreagă era pozitivă.

Anul trecut în iulie m-ai întrebat: «spune-mi lucruri pe care le admiri la mine», printre alte răspunsuri am zis: «te admir cât de bine te descurci cu gestionarea cabinetului în care lucrăm, chiar mai bine decât mine, mai ales că inițial nu credeam că te vei descurca pentru că nu aveai experiența necesară». Ai transformat afirmația mea pozitivă într-un scandal penibil în care ai ajuns să mă bați în fața copilului nostru și a mamei tale.

Din momentul acela te-ai răcit față de mine lent, pe zi ce trecea, și, eu imatur fiind încă în gândire nu nu am înțeles câtă nevoie avem de ajutor. De abia după 6 luni de zile am înțeles, încet, încet unde greșesc în gândire, ca om, și în relația cu tine și cu oamenii din jurul meu. Orice îmbunătățire am făcut la modul meu de a gândi nu te-a mai interesat, din contră, deși te-am implorat să nu înrăutățești ceea ce mai rămăsese între noi, ai făcut-o cu bună știință.

Pentru orice faci rău și deplasat tu îți găsești mereu o scuză, iar eu care sufăr înfiorător din dragoste nu am dreptul niciodată să mă apăr în fața ta și, în ochii tăi, pentru tine tot ce fac și zic eu este rău. Acum pot spune împăcat că este penibil ce faci de un an de zile, adică încerci să te scapi lent amiabil de mine încât tu să beneficiezi de toate avantajele din partea mea, adică a unui om care te iubește și își iubește copilul. De ce? Pentru că nu îți poți ierta faptul că ești violentă când îți pierzi controlul? (…)

Dragostea și altruismul au niște limite. E momentul ca și eu să fiu egoist, pentru că nu mai pot suferi mai mult de atât! Viața mea a devenit un chin înfiorător! Tuturor celor care v-am greșit vă spun sincer că îmi pare rău”, este mesajul postat de bărbat pe pagina sa de Facebook.