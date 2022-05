Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață în data de 6 noiembrie 2021, în spital. După moartea artistului, au apărut o serie de discuții tensionate, fiind implicate mai multe persoane din lumea artistică, dar și familia acestuia. Recent, a avut loc parastasul de 6 luni de la moartea cântărețului. Ce a găsit Steliana Sima în camera acestuia?

Anul trecut, în luna noiembrie, Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani. Recent, a avut loc parastasul de șase luni de la moartea cântărețului. Una dintre persoanele care au participat la parastas a fost chiar Steliana Sima, iar Doru Gușman, cel care i-a fost atât impresar, cât și prieten apropiat s-a ocupat de întreaga organizare.

Ce a găsit Steliana Sima în camera lui Petrică Mâţu Stoian la parastasul de 6 luni de la moartea cântăreţului?

Încă de dimineață, Steliana Sima a fost prezentă alături de cei care i-au fost apropiați lui Petrică Mâțu Stoian.

”Eu am mers de dimineață, pentru că am vrut să particip la tot. Am fost la el acasă, și cu domnul profesor Gușman am plecat la Biserică, s-au făcut toate cele creștinești, apoi la cimitir s-a făcut slujba. A fost organizat și ținut cont de cel mai mic detaliu. Doru, de fiecare dată când face ceva, spune: asta îi plăcea lui, așa ar fi vrut el… o face pentru sufletul lui. El este foarte greu încercat, sunt doar trei luni între doamna profesor Gușman și Petrică Mâțu Stoian”, a spus Steliana Sima, arată StarPopular.ro.

De asemenea, acesta a intrat și în camera regretatului artist. Totul era neschimbat: ”Am fost și în camera lui. E exact cum a lăsat-o. Doru a fost drăguț și m-a lăsat să mă reculeg în camera lui Mâțu. E patul lui așa cum îl lăsase și între perne e tabloul lui. Stai așa și te gândești… uite cum le-a lăsat pe toate, uite unde se bucură, unde se pregătea să vină să încânte publicul… te năpădesc toate gândurile”.

Petrică Mâțu Stoian a murit la 61 de ani, în spital

Petrică Mâțu Stoian a fost un interpret de muzică populară foarte îndrăgit și respectat. La sfârșitul lunii octombrie 2021, artistul a filmat, alături de colegii săi de breaslă, ediția de Revelion, dar nimic nu prevestea nenorocirea. Bărbatul a ajuns de urgență la spital, după ce a acuzat stări de rău și începuse să tușească cu sânge. Potrivit medicilor, bărbatul suferea de bronhopneumonie post COVID şi cu stare septică. De câteva zile, artistul se afla în tratament post-COVID la o clinică privată din Caraș-Severin. Petrică Mâțu Stoian era imunizat cu ambele doze de vaccin împotriva Covid-19. În trecut, bărbatului i-a fost extirpat un rinichi și a fost sub tratament timp de un an.

Sursă foto: captură video Youtube