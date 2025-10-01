Ce a împărțit Mara Bănică în pachetele de la înmormântarea Ioanei Popescu? Semnificația specială

Ioana Popescu a fost condusă astăzi, 1 octombrie, pe ultimul drum. Apropiații, prietenii și colegii de breaslă s-au adunat la capela cimitirului Berceni, acolo unde trupul neînsuflețit al vedetei a fost depus. De înmormântarea acesteia s-a ocupat Mara Bănică. Ce a împărțit jurnalista în pachetele de la înmormântarea Ioanei Popescu? Semnificația specială.

Ioana Popescu a încetat din viață în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București. Jurnalista a murit la vârsta de 47 de ani. Cauza decesului ar fi fost asociată unor complicații grave provocate de afecțiuni medicale de care suferea de mai mult timp: varice esofagiene, hepatită C, probleme cardiace manifestate prin palpitații și ulcer gastric. Acum, Ioana Popescu a fost condusă pe ultimul drum. (Vezi mai multe imagini de la înmormântare AICI).

Ce a împărțit Mara Bănică în pachetele de la înmormântarea Ioanei Popescu

Ioana Popescu a fost înmormântată astăzi, 1 octombrie 2025, în Cimitirul Berceni 2 din București. La ceremonie au fost prezente persoanele apropiate, colegii de breaslă și prietenii. Printre cei prezenți s-au numărat Mara Bănică, Sonia Trifan, Gazi Demirel, cântăreața Olga Bălan, o vecină de-a regretatei jurnaliste, Mihai Lungu, iubitul ei, dar și Ion Lőrinczi, fostul ei partener de viață.

Înmormântarea Ioanei Popescu a fost una liniștită, plină de durere. Apropiații s-au adunat pentru a îi aduce un ultim omagiu, iar unii dintre ei au rostit câteva cuvinte în memoria jurnalistei. A fost o zi grea pentru toți, în special pentru Mara Bănică, ea fiind cea care s-a ocupat de întreaga organizare.

De asemenea, tot jurnalista s-a ocupat și de pachetele pentru pomană. Cum astăzi este zi de sărbătoare, Acoperământul Maicii Domnului, Mara Bănică a decis pe lângă lucrurile clasice să mai adauge ceva special în pachete. Sărbătoare este marcată cu crucer roșie în calendar, iar astăzi credincioșii au dezlegare le paște. Astfel, concurenta Asia Express a adăugat în pachetele pe care le-a împărțit și conserve de pește.

Cei care au participat la înmormântare Ioanei Popescu au găsit în pachete: fructe, pâine, colivă, apă, bere, un dulce, conserve, mâncare de orez cu carne, murături, o farfurie și tacâmuri.

Ioana Popescu, condusă pe ultimul drum! Prieteni şi colegi de breaslă, în lacrimi la căpătâiul regretatei jurnaliste

Mihai Lungu s-a chinuit să verse lacrimi lângă sicriul Ioanei Popescu! Ce spune despre pierderea jurnalistei:“Aș face orice ca să o aduc înapoi”