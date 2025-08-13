Ce a pățit băiatul din imagine, după ce a adormit la BAC: ”M-au trezit supraveghetoarele în...”

Situație uluitoare în timpul examenului de bacalaureat. Băiatul din imagine a picat examenul maturității pentru că a adormit în sală. Ce s-a întâmplat când profesorii supraveghetori l-au observat? Află în rândurile de mai jos!

Sunt peste 30.000 de candidați la Bacalaureatul de toamnă. Acest examen al maturității a strâns de-a lungul timpului povești unice și amuzante. Printre acestea se numără și cea a unui tânăr care a adormit în timp ce susținea proba.

Tânărul care a adormit la BAC

Cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat a început cu emoții pentru candidați. Unii dintre ei și-au povestit experiențele și cât de bine s-au pregătit pentru examenul maturității. O poveste uluitoare a ieșit în evidență. Este vorba despre un tânăr care a picat proba susținută anul trecut pentru că a adormit.

„A fost bine, am venit a doua oară. Am dat și anul trecut, dar de data asta e bine. L-am picat de 2 ori, și prima dată, și în toamnă. Pentru că am adormit în timpul Bac-ului și nu am învățat. Pe bancă, pe foaia de examen. M-au trezit supraveghetoarele în ultimele 45 de minute, că erau ultimii 3 copii și trebuia să ceva, habar n-am.”, a spus acesta pentru digi24.ro.

Specialiștii pun astfel de situații pe seama sistemului de învățământ și dau vina pe profesori. Aceste atitudini complet nepotrivite sunt cauzate de accentul care se pune pe transmiterea de informație, dar nu și pe educarea elevilor în societate.

„Nu avem grijă ce se întâmplă cu ei, să creștem oameni. Avem grijă să le băgăm în cap informație. Era la un moment dat o caricatură cu un elev care în loc de cap are pâlnie și în acea pâlnie toarnă informație.”, a declarat Ovidiu Pânișoară, specialist în educație, pentru sursa menționată.

