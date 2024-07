Ce a pățit Florentina din Iași, după ce s-a cuplat pe Facebook cu un tânăr de 29 de ani. Cine era Alexandru, de fapt

O poveste de dragoste care a început pe Facebook s-a terminat într-un mod nefericit. Alexandru (27 de ani) și Florentina (29 de ani), ambii din județul Iași, s-au cunoscut în 2020 și s-au iubit puțină vreme. Au împreună o fetiță de 2 ani, care a rămas în grija tatălui. Cei doi părinți se nu înțeleg de nicio culoare, ba chiar duc un război colosal. După ce copila a rămas în grija tatălui, mama susține că nu a fost lăsată să o vadă. Acuzații dure vin dintr-o parte și din alta, după separare!

Alexandru și Florentina s-au cunoscut pe Facebook în urmă cu 4 ani, iar rodul iubirii lor a venit pe lume la scurtă vreme. Au împreună o fetiță de 2 ani, care a rămas în grija tatălui, după separarea părinților. Tânăra mămică nu și-a mai văzut copilul de multă vreme și suferă enorm din această pricină.

Femeia face acuzații grave la adresa fostului ei concubin, spunând că a internat-o la Socola, Institutul de Psihiatrie, tocmai pentru ca el să aibă drepturi asupra fetiței. Mai mult decât atât, Florentina spune că fostul ei iubit a lăsat-o lefteră, cu conturile goale, cât timp ea a fost internată în spital.

„Relația noastră a început în 2020, dar a devenit un coșmar, am coșmaruri noaptea. Fetița noastră are 2 anișori și este în îngrijită de bunică, dar ei nu-i place munca, îi place să stea pe banii copiilor. A fost frumos la început, dar apoi a început cu gelozii, îmi spunea că mă zboară prin pereți. Înainte să rămân însărcinată, zicea că sunt ca o scândură, iar după nu-i mai plăcea că m-am îngrășat, că sunt cât o vacă. Mi-a luat copilul după 2 săptămâni, nu mă lasă să-l văd. Îmi trimite doar câte o poză cu fetița, dar a setat ceva în telefon să pot deschide poza o singură dată, să nu o pot arăta și surorilor mele sau familiei.

Nu am văzut fetița de un an, de anul trecut, din august, de când fostul concubin m-a bătut ultima dată. Îmi doresc să o văd măcar de la distanță. Ea nici nu mai știe că sunt mama ei, nu mă mai cunoaște. Când am văzut fetița ultima dată, am fost bătută de 5 persoane. Am încercat să mă apăr. Mama lui m-a luat de păr, mi-a smuls copilul din brațe. Eram plină de sânge, am chemat poliția și salvarea și am luat tot eu amendă. Mă amenință pe mine și pe surorile mele, pe toată lumea. Eu și cu el am stat 2 ani în Danemarca, am lucrat la o fermă de vaci, dar el mi-a luat toți banii. Lucra și el, dar când era nervos, trebuia să muncesc eu și pentru el. Mă jignea, mă jignește și acum, nu știu ce să mai fac.

El mi-a luat copilul, m-a internat la Socola, iar după ce am ieșit din spital, mi-a zis să ne împăcăm, dar a fost o joacă de-a lui. Nu mai pot, am obosit, nu știu ce vrea de la mine. Mi-a luat banii, copilul, fericirea. Mi-a luat 30.000 de euro, mi-a furat și banii de pe concediu medical, asta în perioada cât am fost eu internată la Socola. M-a făcut să am încredere în el, iar apoi m-a aranjat pe toată viața. Cât am fost însărcinată, el ducea câini de rasă în Danemarca, îi cumpăra mai ieftin și îi vindea mai scump, aveam grijă de ei, dar eu nu mă alegeam cu nimic”, a declarat Florentina Turcu, potrivit BZI.