Ce a pățit Măruță după ce Botezatu i s-a confesat în legătură cu bărbații: ”Dacă sar puțin pârleazul, ce?” VIDEO

Cătălin Măruță l-a avut invitat, într-un podcast, pe Cătălin Botezatu, iar celebrul creator de modă avea să facă mai multe dezvăluiri. Între care posibilitatea de a se îndrăgosti de un bărbat. I-a transmis lui Cătălin Măruță cum va proceda.

Cătălin Botezatu avea să povestească mai multe întâmplări, multe legate de sex. Zice că nu a depășit limita, în unele situații în care era periculos. „Mă simt bine să fiu plăcut de femei, dar și de bărbați. Da, recunosc, pot să spun? Am făcut, nu pot să fiu ipocrit. Am fost la showuri, gangbang-uri, unde se putea întâmpla orice. Dar, a fost acea limită pentru mine pe care nu am depășit-o. Dar dacă sar puțin pârleazul, și ce? Dacă va fi ceva, doamne ferește, să mă îndrăgostesc de un bărbat, că ființa e aceeași, da, spun!”, a mărturisit Cătălin Botezatu. (CITEȘTE ȘI: MONICA POP, DESPRE METODA PE CARE A FOLOSIT-O CĂTĂLIN BOTEZATU PENTRU A SE TRATA DE COVID-19: ”FOARTE BINE A FĂCUT!”)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Catalin Maruta (@catalin_maruta)

Ce a pățit Măruță după ce Botezatu i s-a confesat în legătură cu bărbații: ”Dacă sar puțin pârleazul, ce?”

Cătălin Măruță avea să urce pe Instagram fotografia făcută alături de Botezatu după ce la intervievat, iar lânga aceasta a scris un amplu comentariu. ”Cătălin Botezatu este sinonim cu lumea mondenă din România. Numele lui este legat de numeroase afaceri, dar și relații controversate și drame care au ținut primele pagini ale ziarelor. Cu sinceritate, el recunoaște acum că deși nu i-a lipsit nimic de-a lungul vieții, vede altfel deciziile luate deoarece ele au dus la un prezent în care nu se simte fericit și iubit”, a scris Măruță. (NU RATA: CĂTĂLIN BOTEZATU, REACȚIE SURPRINZĂTOARE FAȚĂ DE GIULIA NAHMANY: „NU AM SUPORTAT-O ATUNCI, NICI ACUM”)

Ce avea să pățească apoi prezentatorul de la Pro TV? Fanii lui l-au asaltat și l-au lăudat cât pentru șapte vieți. ”Felicitări, Cătălin!! Sunt multe persoane care fac podcasturi, dar ale tale au ceva foarte special”, ”Bravo, Cătălin. Ești versatil …reușești să empatizezi cu toți invitații”, ”Chiar mi-a plăcut, CĂTĂLIN!”, ”Felicitări pentru tot ce faci”, i-au comentat admiratorii postarea.

Sursa foto: Instagram