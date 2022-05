Ce a pățit o femeie de 37 de ani, după ce a mers să își tatueze sprâncenele? Dar stai să vezi cât a costat-o toată tărăşenia

O femeie în vârstă de 37 de ani a dorit să aibă parte de o nouă cosmetizare a sprâncenelor, însă, în momentul în care a ajuns acasă, copiilor ei le-au fost teamă să o privească. Și-a tatuat sprâncenele, cu o formă neașteptată, iar întreaga tărășenie a costat-o câteva sute de euro.

O femeie în vârstă de 37 de ani din Houston, Texas, pe nume Crystal Weinstock, a devenit virală pe rețelele de socializare, după ce și-a tatuat sprâncenele. Aceasta a pășit pragul unui salon care se ocupă de cosmetică și a plătit câteva sute de euro pentru a da o nouă formă sprâncenelor sale. Însă, probabil, nu a fost cea mai inspirată alegere.

A plătit 325 de euro să își micropigmenteze sprâncenele, dar rezultatul final a șocat-o

Femeia a scos din buzunare nu mai puțin de 325 de euro, adică 1600 de lei, pentru a avea o nouă formă a sprâncenelor. Încrezătoare, s-a lăsat pe mâna persoanei specializate în cosmetizare, însă rezultatul final a lăsat-o cu gura căscată. Micropigmentarea a fost atât de vizibilă și intensă, încât copiii ei s-au speriat când au văzut-o.

Așa cum a declarat și ea, experiența la cosmetician nu a fost foarte plăcută. Mai mult decât atât, aceasta este nevoită, acum, să meargă la ședințe cu laser, pentru a îndepărta tatuajul din zona sprâncenelor: ”Mi se părea că dura foarte mult să mă asigur că am sprâncenele îngrijite, fiind o mamă ocupată. M-am gândit că micropigmentarea ar fi o idee grozavă. Niciodată nu mi-aș fi putut închipui că vor arăta cum arată acum. A fost îngrozitor. A doua zi, când fiica mea de 3 ani m-a văzut, s-a speriat. Acum trebuie să merg să le îndepărtez. S-ar putea să fie nevoie să apelez la laser și să dureze un an până să arate mai bine”.

În anul 2021, femeia de 37 de ani a apelat la micropigmentare. Însă, din cauza sângerării, pigmentul nu a rămas: ”Eram atât de nerăbdătoare să am sprâncene perfecte fără să fiu nevoită să mă ocup eu de ele. Mi s-a arătat o fotografie cu felul în care urmau să arate și mi-a plăcut enorm. Așa că am mers la a doua ședință. Am sângerat și atunci, dar am continuat sperând să pigmentul va prinde. Din păcate, nu a funcționat”.

Crystal: ”A doua zi am văzut frică în ochii copilului meu”

Cosmeticiana, însă, i-a spus că micropigmentarea ar putea funcționa, așa că, în luna aprilie a anului 2022, Crystal a continuat să meargă la ședințe. Rezultatul, însă, nu a fost cel pe care și-l dorea. Acum, aceasta are sprâncenele extrem de groase și închise la culoare, deși i s-a promis că va avea un look natural. Unul dintre cei doi copii ai săi s-a speriat, când și-a privit mama.

”Dura foarte mult. La finalul sesiunii mi-a zis să nu mă panichez, pentru că e posibil să fi tatuat firele mult prea sus, dar că va comanda soluție pentru a le corecta. Când m-am privit în oglindă nu mi-a venit să cred. Era îngrozitor. A doua zi am văzut frică în ochii copilului meu. Am încercat să fiu calmă și să mă documentez, dar am fost terifiată de ce am găsit”, a povestit femeia.

Iar, pentru a repara greșeala făcută de cosmeticiană, Crystal a fost nevoită să meargă la o clinică din California. Abia după un an, aceasta ar putea observa o îmbunătățire a look-ului sprâncenelor, arată Dailymail.co.uk.

Sursă foto: Instagram Crystal Weinstock