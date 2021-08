Ce a pățit o influencerița care s-a dus în Mamaia la un restaurant și nu avut bani să plătească nota. Oana Zăvoranu a povestit tot

Războiul dintre Oana Zăvoranu și influencerii din România continuă. De curând, vedeta a mai publicat un mesaj ironic la adresa acestora.

Concret, ea a făcut publice mai multe imagini cu o tânără brunetă, care a plecat în vacanță la Mamaia, stațiunea preferată a starurilor, dar și a celor care își doresc musai să fie în centrul atenției.

Bruneta s-a așezat la masă, într-un restaurant, și a comandat cartofi prăjiți cu salată. Atunci când a venit nota de plată, în valoare de 67 de lei, tânăra a constatat că nu are bani să plătească. I-a spus ospătarului, care a invitat-o în bucătărie, la spălat vase.

Oana Zăvoranu, atac dur la adresa cântăreței Andreea Bălan

În vârstă de 48 de ani, Querida și-a spus părerea despre Andreea Bălan în stilul său caracteristic în cadrul celui mai nou video urcat pe canalul ei de YouTube. Actrița care o interpretează pe Diva în serialul “Sacrificiul” consideră că artista este mult prea slabă. Potrivit dezvăluirilor făcute de blondă în urmă cu trei luni, la înălțimea sa de 1,65 m are o greutate de 49 de kilograme; ea a împlinit 37 de ani pe 23 iunie.

“Face muzică de când se știe, de mică, chiar a muncit de mică. Eu nu o mai recunosc pe fata asta ca fiind artist. Penibil, pentru că nu cred că ți-ai luat mai mult de 800 de euro pentru produsele alea. Zici că e anorexică, n-a mâncat de mult timp, dar ea bea ceaiul ăla și se simte…

Voi nu vă uitați că ea are 24 de kilograme cu rochia aia cu tot, se simte super relaxată. Are părul ca o mătură, că blondele, din cauza decolorantului, au niște mături de păr, nu știu dacă am văzut blondă cu un păr superb. Deci cum să recomande ea, care are părul ca o mătură, șampoane de păr?”, a declarat Oana Zăvoranu.

Controversata brunetă a criticat-o pe Andreea Bălan pentru hotărârea de a promova anumite produse alături de Ella și Clara.

„Penibil pentru că folosești copiii, copiii puși de mici. Fata o să creadă că în viață va trebui să facă și ea ce a văzut la mama. Cred că de multe ori stau cu copilul pentru că nu le dau bani, sau iau bani mai mulți, și atunci forjează și copiii, e de plâns”, a mai precizat Querida în timpul filmărilor pentru emisiunea sa.

