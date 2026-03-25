Ce a pățit sora lui Melek după ce s-a urcat într-un Uber. Șoferul a dat-o jos din mașină, la doar 5 minute după plecarea în cursă

Un incident tulburător a fost semnalat recent de Melek, care a relatat că sora ei a trecut printr-o experiență șocantă în timpul unei curse Uber. Potrivit informațiilor disponibile, aceasta s-a urcat în mașină pentru a ajunge la o destinație obișnuită, însă la doar cinci minute după plecare, cursa a fost întreruptă în mod neașteptat.

Șoferul a cerut brusc pasagerei să coboare din vehicul, motivând decizia printr-o observație legată de vestimentația acesteia. Acțiunea s-a desfășurat fără niciun avertisment sau justificare profesională, iar sora lui Melek a fost lăsată pe marginea drumului, fără alternative oferite. Evenimentul a ridicat imediat semne de întrebare privind comportamentul și standardele unor șoferi din platformele de ridesharing, mai ales că astfel de servicii se bazează pe siguranță, respect și respectarea drepturilor pasagerilor.

Șoferul a dat-o jos din mașină pe sora lui Melek

Conform regulilor generale ale aplicațiilor de transport, șoferii au obligația de a respecta toate persoanele, indiferent de aspect, vârstă, gen sau alte caracteristici personale. Refuzul unei curse fără motive clare reprezintă nu doar un act de neprofesionalism, ci și o posibilă formă de discriminare, ceea ce contravine legislației privind egalitatea de șanse.

Sora lui Melek a fost dată imediat jos din mașină fără nicio altă explicație. Melek a ieșit în mediul online și a povestit totul și cum că în secolul XXI mai este posibil așa ceva.

„Deci, îmi povestește acum sora mea că și-a făcut comandă de Uber, nu știu unde trebuia să meargă. A zis că s-a urcat în Uber, „bună ziua, bună ziua”, a mers 5 minute și întoarce domnul de la volan capul și zice: „Tu ai fustă pe tine?” Și ea zice: „Da.” „Dă-te jos, nu iau țigănci a în mașină.” Băi, mai e posibil? În secolul XXI, așa ceva… să o dai jos din mașină pentru că are fustă pe ea? Am rămas șocată. Deci, efectiv, exact așa mi-a spus. S-a mers 5 minute, a întors capul, m-a întrebat: „Tu ai fustă pe tine?” Și ea a zis: „Da.” „Dă-te jos, eu nu o țin în mașină.” Asta e… discriminare pe față, nu știu, rasism de grav. Nu e posibil așa ceva. Trebuie să ținem cont că toți suntem oameni. Nu am… deja mă depășește subiectul. Și dacă era cu copii sau dacă era două dimineața și trebuia să o duci la un spital, la fel o dădeai jos din mașină? Important, bine de știut.”, a transmis Melek.

De asemenea, evenimentul atrage atenția asupra necesității unor mecanisme mai eficiente de raportare și intervenție rapidă din partea platformelor de ridesharing. Deși aplicațiile permit sesizarea comportamentului necorespunzător, reacția trebuie să fie promptă și fermă pentru a preveni repetarea unor episoade similare. În același timp, autoritățile pot juca un rol important în investigarea cazurilor care depășesc sfera regulilor interne și intră în domeniul faptelor sancționabile prin lege.

