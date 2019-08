Ce a putut să facă Tuncay acum, la 3 ani de la divorț. Andreei Marin nu o să îi pice deloc bine

Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin, se reinventează! După ruptura sentimentală dintre cei doi, viața a mers mai departe și fiecare și-a ales un alt drum în viață. Iată că Tuncay are, acum, o nouă pasiune și vorbește publicului despre ”Anatomia sufletului”.

Tuncay a debutat în calitate de… speaker motivațional, prezentându-se în fața a 600 de persoane care, așa cum spune chiar el, ”așteptau cu sufletul la gură”. Tuncay declară, totodată, că a simțit ”reinventarea” și promite că discursul său va fi oferit tuturor fanilor prin intermediul unui videoclip.

”Așa a arătat seara trecută. Am avut onoarea de a performa ca speaker (…), cu gânduri sincere despre tot ceea ce presupune ”Anatomia sufletului”. Am simțit această experiență ca pe un dar venit ”de sus”. Ca o misiune de a transmite tot ceea ce ar trebui să fie bun în oameni. Ca pe o șansă de reinventare. Și astfel, m-am prezentat în fața unui public de peste 600 de persoane, care așteptau cu sufletul la gură și încărcați de pozitivism, semnalul către autocunoașterea deplină a sufletului lor. Dat fiind contextul, am simțit și eu, la rândul meu, reinventarea. Sper să pot împărtăși discursul în format video alături de voi, cât mai curând posibil. Până atunci, mulțumesc organizatorilor pentru invitație, pentru încredere, și pentru toate eforturile depuse pentru ca acest eveniment să fie unul peste măsura excepționalului”, a scris Tuncay pe contul lui de socializare.

Andreea Marin şi Tuncay Ozturk au divorţat în 2017

Andreea şi Tuncay au divorţat în luna februarie a anului 2017, la Judecătoria Buftea. Înainte de divorţ, Andreea Marin a vorbit despre motivele care au dus la această ruptură sentimentală.

„Nu am nimic să-mi reproşez astăzi. Sunt împăcată cu acţiunile mele. Sunt omul care simte că poate să facă mai mult şi merită mai mult. Ştiu cât sunt în stare să dăruiesc şi cred că merit acelaşi respect. E o poveste ce ţine de încredere, iar la mine nu a funcţionat. Nu e o dramă, asta e. (…). Nu m-am respectat şi pe mine. Poate am fost prea tolerantă în defavoarea mea. Eu nu spun că el a avut sau nu o relaţie cu altcineva. Au fost lucruri mult mai grele pentru sufletul meu. Îmi pare bine că am scăpat de semnele de întrebare din viaţa mea. Mi s-a părut lipsit de bărbăţie, de demnitate să spui, la doar câteva zile de la despărţire, că eşti pregătit deja pentru o nouă relaţie”, explica Andreea Marin, la TV, cauzele divorţului”, a declarat Andreea Marin.

