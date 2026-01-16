Acasă » Știri » Ce a putut să găsească în pământ un muncitor în construcții în timp ce săpa. Când a deschis sacul nu i-a venit să creadă

De: Simona Tudorache 16/01/2026 | 12:25
Un muncitor a făcut descoperirea vieții lui. A dezgropat cu excavatorul un sac plin cu bani în Sandnes, Norvegia. Acum există speculații că bancnotele provin din jaful de la Nokas din 2004, dar Poliția nu are momentan nicio idee dacă așa stau lucrurile.

Atunci, un grup de bărbați înarmați cu mitraliere au furat 57,4 milioane de coroane (aproximativ 6 milioane de euro la cursul de atunci). Un ofițer de Poliție a muritla acel moment împușcat și banii furați nu au fost niciodată descoperiți.

„Trebuie să manipulăm bancnotele cu grijă pentru a nu le deteriora. Pot fi câteva sute de mii, dar este posibil să fie mai mult, poate chiar milioane”, spune reprezentantul Poliției, Victor Fenne-Jensen, pentru NRK.

Marți, la ora 14:00, Poliția a fost contactată în legătură cu descoperirea unei sume importante de bani îngropate în Sandnes, scrie Stavanger Aftenblad. Pentru moment nu se poate spune nimic despre vechimea banilor. Nu se știe exact cât de mare este suma găsită. Banii au fost găsiți chiar sub pământ, la o adâncime de cel mult jumătate de metru.

„Suntem foarte curioși de unde provin banii. Aceștea sunt bancnotele care se aflau în circulație în timpul jafului de la Nokas. Nu știm nimic mai mult decât atât”, a adăugat Victor Fenne-Jensen.

Cum a găsit muncitorul banii

Banii, care au ajuns acum la Poliție, erau depozitați în mai multe sacoșe de cumpărături, apoi strânse într-un sac negru de gunoi. Poliția a deschis un dosar și nu poate oferi în acest moment detalii suplimentare

Victor Fenne-Jensen susține că este rezonabil să credem că banii provin din activități infracționale. „Când o sumă atât de mare de bani este îngropată și ascunsă în acest fel, este firesc să credem că aceasta este o sumă care provine dintr-un act criminal. Dar nu putem concluziona acest lucru”, precizeză el.

Deși, potrivit lui Fenne-Jensen, nu este complet neobișnuit ca Poliția să confiște bani îngropați, această descoperire este inedită față de altele. Muncitorul a reacționat imediat și a oprit utilajul cu care lucra atunci când a văzut sacul, iar gestul lui este demn de apreciat.

