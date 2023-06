Ce a putut să-i spună Theo Rose lui Anghel Damian, în văzul tuturor. Schimb de replici în spital: „Tot ce zic se întoarce împotriva mea”

Theo Rose și Anghel Damian sunt în culmea fericirii, după ce băiețelul lor a venit pe lume. Cei doi amorezi petrec clipe de neuitat alături de micuțul Sasha și se bucură de momentele speciale. Artista, încă, nu a fost externată din spital, pentru că a suferit o cezariană și necesită recuperare. În tot acest timp, regizorul serialului Clanul este alături de ea și o răsfață cum știe mai bine.

Theo Rose a devenit mamă, zilele trecute, după ce a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, de 3.800 de grame și 54 de centimetri. Micuțul Sasha le bucură deja sufletele părinților, iar artista și regizorul sunt, de-a dreptul, topiți după fiul lor. Cântăreața se află, încă, în spital, pentru că a suferit o cezariană și are nevoie de recuperare. Chiar și așa, vedeta se simte extraordinar și nu are nicio durere, după cum mărturisea pe rețelele de socializare. Theo Rose se pregătește pentru momentul în care va pleca acasă cu băiețelul ei și cu partenerul de viață. Până atunci, familia juratei de la Vocea României se asigură că toate tradițiile sunt respectate.

Mama cântăreței s-a gândit că este momentul potrivit să trimită ursitoarele la micuțul Sasha. A informat-o pe Theo despre acest lucru, iar artista i-a cerut ajutorul iubitului ei.

„Leșinați dacă vă zic. Îmi dă mama mesaj pe grupul familiei și zice așa: Să pui pe o tavă niște sare, piper, semințe și zahăr că vin ursitoarele. Eu, bineînțeles că am înțeles repede, am trăit la țară, în misticism cu totul și m-am conformat. Am sunat și am zis să ne aducă un pliculeț de zahăr. A venit, zâmbea doamna asistentă, părea că și ea știe despre ce e vorba. Mama a zis că vin ursitoarele. Anghel m-a ajutat să pun toate astea așa pe tavă și acum s-a întins în pat și a zis: Și cine sunt ursitoarele?”, a spus Theo Rose, pe Instagram.

Theo Rose și Anghel Damian, schimb de replici

Glumeață din fire, Theo Rose a pornit o discuție hilară cu iubitul ei, după ce acesta a întrebat-o ce ursitoare vor veni la fiul lor. Apoi, actrița nu s-a putut abține și i-a pus o întrebare capcană: Ce femei celebre ar alege el în locul celor patru ursitoare? Schimbul de replici nu a întârziat să apară. Anghel a ezitat să răspundă, cel mai probabil să nu se interpreteze, însă artista a continuat discuția.

Theo Rose: Cine ai fi vrut? Zi-mi și mie sincer. Andreea Marin, Mihaela Rădulescu, cine măi? Anna Lesko. Câte or veni? Am patru grămezi, mai zi una.

Anghel Damian: Tot ce zic se întoarce împotriva mea.

Theo Rose: Hai, măi, zi cine. Mădălina Ghenea? Hai, măi, că nu zic nimic. Când m-a întrebat, eu i-am răspuns că sunt niște spirite.