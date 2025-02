Ce a putut să pună Pescobar în valiză când a mers în Londra. Angajații din aeroport au crezut că nu văd bine: ”Bagajul meu a avut 50 de kilograme”

Pescobar face ce face și ajunge în atenția publicului. Recent, a mers în Londra pentru a se ocupa de afacerea pe care urmează să o deschidă acolo. Patronul de la Taverna Racilor nu s-a dus cu mâna goală, ci cu mai multe fructe de mare, printre care se numără și celebra sa caracatiță. Oamenii au rămas surprinși atunci când au văzut cum a transportat milionarul produsele. Imaginile cu el au ajuns virale pe internet.

Paul Nicolau, cunoscut sub numele de Pescobar, are planuri ambițioase. Încă din vara anului trecut, afaceristul a dezvăluit că va deschise la Londra, în Camden Market, un nou restaurant – „Octopus Kebab by Pescobar”. Inaugurarea va avea loc pe 27 februarie, însă milionarul a mers mai devreme pentru a „testa” piața.

Cum a transportat Pescobar celebra lui caracatiță la Londra

Pescobar se află de câteva zile la Londra, acolo unde va deschide o nouă locație în data de 27 februarie. Așa cum și-a obișnuit fanii, afaceristul i-a ținut la curent cu tot ce se întâmplă acolo. Încă de când a ajuns pe aeroport, el a împărtășit câteva filmulețe cu internauții.

Oamenii au rămas surprinși atunci când au aflat cum a dus Paul Nicolau fructele de mare la Londra. Ei bine, milionarul a băgat toate produsele necesare în două valize care au cântărit în totoal 50 de kilograme.

„Dragilor, am ajuns la Londra și dacă azi te afli prin Camden Market, ai și mare noroc să mănânci puțin kebab de caracatiță și chiar kebab de creveți. Ele se află chiar aici în bagaj, așa se fac afacerile. E greu, e rece, e congelator pentru că ele au fost împăturite și cu gheață. Deci, kebab de caracatiță, tentacule de caracatiță, hot dog de caracatiță. Vom avea de toate. Bagajul meu n-a avut nici mai mult, nici mai puțin de 50 de kilograme. Eu nu știam că ai voie doar 32, avea ăsta 42 de kilograme. Ce am făcut, ce n-am făcut… tati, mie așa îmi place viața, o mare peripeție, dar și numărul unu pe Londra, și să știți, am venit cu testere de caracatiță în bagaje.”, a mărturisit Pescobar pe Instagram.

Milionarul le-a promis fanilor că se va filma în timp ce despachetează bagajul și s-a ținut de cuvânt. După ce a ajuns la hotel, patronul de la Taverna Racilor le-a arătat urmăritorilor săi cum a transportat celebra lui caracatiță.

„Caracatița lui Pescobar a ajuns la Londra. Poate s-a întrebat cineva ce am atât de greu în bagaj, două shaorma, una cu creveți, congelată bocnă, creveți și sepie. Uite așa a ajuns primul transport de caracatiță din care voi face teste aici cu noua bucătărie.”, a mai spus afaceristul.

