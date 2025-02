Pescobar, cadou de 5.000 de euro pentru tânărul care și-a tatuat chipul său. Ce surpriză i-a făcut

Ștefănel Ionuț Tanache, alias Johnny, a ajuns în atenția publică după ce și-a tatuat chipul lui Pescobar pe piele. Acesta a reușit să îi atragă atenția afaceristului. Cei doi chiar s-au văzut și față în față. Recent, patronul de la Taverna Racilor s-a întâlnit din nou cu fanul său și i-a făcut un cadou de 5.000 de euro.

Johnny este de foarte mult timp fanul lui Paul Nicolau și a încercat de nenumărate ori să îi atragă atenția. Inițial, și-a lipit pe mașină un sticker cu numele și fața lui Pescobar, după care a făcut tatuajul care a ajuns viral. Afaceristul a fost impresionat, iar gestul extrem al tânărului a creat un adevărat trend. Patronul de la Taverna Racilor a anunțat că oferă bani tuturor celor care fac la fel.

Citește și: Cum a filmat-o Pescobar pe Daniela Crudu. Fanii fostei asistente de la Antena 1 au rămas șocați: ”E bolnavă?”

Pescobar s-a întâlnit cu fanul său numărul 1, la Londra. Patronul de la Taverna Racilor a vrut să îl surprindă pe Johnny și i-a făcut un cadou impresionant pentru care a scos din buzunar aproximativ 5.000 de euro. Este vorba despre o pereche de pantofi sport de la renumitul brand Loro Piana.

Cei doi s-au filmat împreună, în timp ce desfăceau cutia cu încălțări. În stilul său caracteristic, afaceristul a prezentat cadoul cu mult umor. De asemenea, el a precizat că Johnny nu l-a plăcut inițial, dar și-a schimbat opinia ulterior.

Johnny a fost foarte impresionat de cadoul primit de la Paul Nicolau. Tânărul nu se aștepta la o asemena surpriză și chiar a făcut o glumă savuroasă: „Trebuie să îmi fac asigurare la picioare”. La rândul lui, milionarul a continuat să îi răspundă cu umor.

Pescobar și Johnny s-au mai întâlnit și în trecut. Tânărul deține propria afacere. El creează piese de mobilier din lemn și diferite tablouri atipice. Așadar, a vrut să îi ofere afaceristului două tablouri create de el.

Întâlnirea dintre cei doi a fost una productivă. Johnny a dezvăluit că Paul Nicolau l-a rugat să se ocupe de promovarea unuia dintre proiectele sale – Fish to Door. Tânărul a acceptat imediat și chiar și-a luat rolul în serios.

„Am stat de vorbă. Mi-a făcut o propunere să promovez Fish to Door pentru că nu are timp de el și l-a lăsat de izbeliște în ultima perioadă. Îi mulțumesc pe această cale pentru că mi-a dat șansa asta după câte am făcut eu.”, a spus tânărul pe TikTok.