Cine e, de fapt, tânărul care și-a tatuat chipul lui Pescobar pe umăr. Ce afacere are Ștefănel Tanache

Un tânăr cunoscut pe TikTok a ajuns în atenția publică după ce și-a tatuat chipul lui Pescobar pe piele. Mai mult decât atât, gestul său extrem a creat un adevărat trend. Patronul de la Taverna Racilor a anunțat că oferă bani tuturor celor care fac la fel. Află, în articol, cine este de fapt cel mai mare fan al lui Paul Nicolau, dar și ce legătură este între cei doi.

Un tânăr de pe TikTok pare că a făcut o pasiune aparte pentru Pescobar. În urmă cu ceva timp, și-a lipit pe mașină un sticker cu numele și fața lui Pescobar, gest care l-a impresionat pe afacerist. Ei bine, acum, bărbatul a dus totul mai departe și chiar și-a tatuat chipul patronului de la Taverna Racilor.

„Anunțați-l pe Pescobar că mi-am făcut tatuaj cu numele lui: Pescobar London! Încă nu știe, nu i-am spus, la fel ca și cu stickerele de pe mașină, a zis că nu sunt sănătos la cap. Dați-i tag în comentarii, să vedem ce părere are. Love”, a transmis tânărul respectiv TikTok.

Ștefănel Ionuț Tanache este numele tânărului care și-a tatuat chipul lui Pescobar pe braț, însă apropiații îl cunoscut drept Johnny. Acesta este de foarte mult timp fanul lui Paul Nicolau și a încercat de nenumărate ori să îi atragă atenția.

În cele din urmă, Johnny a reușit să obțină o reacție de la afacerist și chiar să ajungă în toate ziarele. Mai mult decât atât, patronul de la Taverna Racilor s-a arătat impresionat și a pornit un nou trend și a lansat provocarea și către alții. Pescobar a promis că oferă 100 de euro celor care și-l tatuează.

Ei bine, puțini știu că între cei doi a existat și o întâlnire, unde Johnny i-a oferit un cadou special lui Paul Nicolau. Tânărul deține propria afacere. El creează piese de mobilier din lemn și diferite tablouri atipice.

Atunci când s-a întâlnit cu Pescobar, Ștefănel Ionuț Tanache i-a dat două tablouri create de el. Tânărul a fost extrem de fericit că a avut ocazia să petreacă timp cu Paul Nicolau și chiar a surprins câteva momente frumoase.

Întâlnirea dintre cei doi a fost una productivă. Johnny a dezvăluit că Paul Nicolau l-a rugat să se ocupe de promovarea unuia dintre proiectele sale – Fish to Door. Tânărul a acceptat imediat și chiar și-a luat rokul în serios.

„Am stat de vorbă. Mi-a făcut o propunere să promovez Fish to Door pentru că nu are timp de el și l-a lăsat de izbeliște în ultima perioadă. Îi mulțumesc pe această cale pentru că mi-a dat șansa asta după câte am făcut eu.”, a spus tânărul pe TikTok.