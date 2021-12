Ce afaceri are Niculina Stoican? Din ce face bani, în afară de muzică

Niculina Stoican este o artistă extrem de apreciată în România. În urmă cu câţiva ani, cântăreaţa şi-a încercat norocul şi în afaceri. Din nefericire, lucrurile nu au ieşit aşa cum aceasta se aştepta, iar în prezent are datorii enorme. Mai exact, vedeta trebuie să plătească 400.000 de euro.

În urmă cu 10 ani, Niculina Stoican împreună cu soțul ei au investit într-o afacere cu apă minerală. Mai mult, cei doi au construit o fabrică în Prejna, județul Mehedinți, satul în care celebra cântăreaţă a copilărit. Se pare că familia artistei a primit 75.000 de euro de la Uniunea Europeana pentru a cumpăra aparatura necesară.

”Mi-am dorit să fac ceva pentru vremea în care n-am să mai pot cânta și o să trebuiască să trăiesc din ceva”, a mărturisit artista înainte de inaugurarea fabricii.

Afacerea Niculinei Stoican în faliment

Deşi munca depusă pentru a pune pe picioare afacerea a fost pe măsură, planurile cântăreţei au fost date peste cap de pandemie. Potrivit ultimului bilanţ depus, firma în care este asociată cu soțul ei figureaza cu încasări de 411.162 lei, un profit de 5.023 lei și datorii record: 1.873.464 lei, adică aproximativ 400.000 de euro.

”Eu am trecut prin momente foarte grele, am făcut depresie, atacuri de panică. Am avut multe griji, dar am încercat să nu-i împovărez pe ceilalți cu ele”, declara Niculina Stoican anul trecut.

Niculina Stoican a fost cea care a ales numele apei minerale, iar pentru a atrage clienţi aceasta le oferea cumpărătorilor un album cu piesele sale. Însă aceste strategii de marketing nu au dat roade.

Niculina Stoican, dezvăluiri despre familia ei: soțul său a stat închis 3 ani

În cadrul unui interviu, Niculina Stoican a făcut dezvăluiri legate de familia sa. Soțul ei a fost închis pentru trei ani, iar atunci cântăreața s-a luptat cu depresia și atacurile de panică.

În anul 2016, soțul artistei a fost eliberat din spatele gratiilor. El fusese trimis în judecată, alături de alte 11 persoane, pentru obţinerea ilegală de rambursări de TVA de 13,6 milioane de lei.

„Soțul meu a stat acolo aproape 3 ani și, când s-a întors, viața noastră a luat-o de la capăt. Cred că am făcut față cu demnitate la toată situația asta. Viața noastră a fost întreruptă de nedreptăți. Eu și soțul meu am învățat să retrăim această viață care ne-a fost întreruptă. Eu am trecut prin momente foarte grele, am făcut depresie, atacuri de panică. Am avut multe griji, dar am încercat să nu-i împovărez pe ceilalți cu ele”, a spus solista de folclor.

Sursă foto: Arhivă Cancan