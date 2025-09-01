Ce alte ambalaje vor avea SGR pe ele. Atenție, români! Trebuie să le reciclați și pe acestea

Atenție, români! Sistemul Garanție Returnare (SGR) se va extinde la noi în țară! Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat că vor apărea și alte ambalaje pe lista celor ce pot fi reciclare. Află, în articol, care sunt acestea!

Media națională a cantității de ambalaje returnate, prin intermediul programului SGR, este estimată la 17 kilograme per locuitor, se la lansare și până în aprilie 2025, potrivit unei analize realizate de Asociația Ecoteca, în parteneriat cu RetuRO, și publicată pe platforma CumStăm.ro. De asemenea, datele unui barometru al companiei RetuRo arată că, în luna mai a acestui an, au fost colectate 438 milioane de ambalaje cu sigla SGR, reprezentând 73% din cantitatea pusă pe piață.

Ce alte ambalaje vor avea SGR

Programul SGR pare să dea roade, iar oamenii s-au obișnuit deja să recicleze sticlele folosite. Astfel, autoritățile au decis să îl extindă Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat că, în viitor, vor putea fi returnate și alte tipuri de ambalaje, precum borcane și cartoane de lapte.

„Ne uităm să extindem acest sistem, cu alte tipuri de ambalaje. Cu același tip de echipament, pentru că operatorii au făcut deja investiții. Suntem în discuții cu RetuRO tocmai pentru a identifica mai multe tipuri de ambalaje care astăzi nu pot fi puse în aceste echipamente”, a declarat Diana Buzoianu, potrivit România TV.

Datele centralizate arată din ce zone ale României fac parte oamenii care s-au implicat mai mult în procesul de reciclare. În Teleorman, Alba și Bihor, fiecare locuitor a returnat, în medie, peste 16 kg de ambalaje, apropiindu-se de media națională.

Totuși, pe primul loc în clasament se situează Bucureștiul, cu peste 33 kg de ambalaje returnate pe cap de locuitor, de aproape două ori mai mult decât media națională. Iată ce județe urmează Capitala!

Ilfov – 29 kg/locuitor,

Constanța – 27 kg/locuitor,

Brașov – 22 kg/locuitor,

Cluj – 21 kg/locuitor,

Timiș – 20 kg/locuitor,

Sibiu – 19 kg/locuitor.

Datele demonstrează că obiceiul returnării începe să se consolideze și în afara marilor centre urbane. Totuși, există o implicare ridicată a populației în zonele unde infrastructura pentru colectare este mai bine dezvoltată.

