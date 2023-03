Ce ascunde cazul Anei Morodan? Noua perspectivă oferită de Maurice te pune pe gânduri

Maurice Munteanu se numără printre vedetele care au comentat cazul Anei Morodan. După ce a urcat la volan sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive și a accidentat două mașini, blondina a fost reținută de polițiști. Faptele sale au fost aspru criticate în mediul online, iar acum, juratul de la Bravo ai stil a ținut să tragă și el un semnal de alarmă în urma celor întâmplate.

Criticul de modă și-a expus public părerea despre faptele comise de Ana Morodan, în urmă cu doar două zile. Maurice Munteau a subliniat că nu îi ia apărarea blondinei, din contră, ea trebuie să plătească pentru ce a făcut, însă este total împotriva jignirilor care i s-au adus.

Mai mult, juratul de la Bravo ai stil i-a criticat pe apropiații vedetei care, după părerea sa, nu au făcut nimic pentru a o ajuta să scape de problemele cu care se confruntă. Maurice a mărturisit că și el a trecut printr-o situație similară, a suferit de dependența de alcool vreme de 10 ani, însă din fericire, cu ajutorul celor dragi, a reușit să meargă mai departe.

Maurice Munteanu, mesaj dur în cazul Anei Morodan

„Nu aș fi scris despre Ana Morodan. Nu așa, nu acum, nu aici. Aș fi preferat să îi spun în față că are nevoie de ajutor, ar fi trebuit să fac asta încă de acum 2 ani, când am regăsit-o complet dărâmată emoțional la Iași. M-a întristat foarte tare și atunci, m-a întristat foarte tare și deunăzi, când am primit o înregistrare cu ea, greu de privit, via TikTok. Dar nu despre mine e vorba, nici despre faptul că Ana Morodan nu mai face parte din cercul meu social. E vorba despre mulți dintre oamenii care susțineau că îi sunt prieteni, care vedeau cum se descompune, care vedeau cum se compromite și alegeau să tacă. Sau, și mai grav, să o desființeze cu o plăcere sadică pe la colțuri.

Nu îi iau apărarea Anei – cel mai bun prieten al meu este imobilizat într-un scaun cu rotile în urma unui accident rutier. Același accident rutier m-a aruncat pe mine într-o depresie cruntă, depresie care m-a făcut să lupt cu abuzul de alcool 10 ani. Din fericire, eu nu mai am această problemă. Din fericire, prietenii m-au ajutat să trec peste asta. Din fericire, sunt un om puternic și m-am ales pe mine, am știut că asta e singura mea șansă în fața oricărei forme de dependență.

Sigur, Ana Morodan trebuie să răspundă în fața legii pentru inconștiența de care a dat dovadă. Sigur, Ana Morodan va trebui să descopere, acum, că orgoliile & vanitatea te pot îngropa. Dar reacțiile cetățenilor m-au scârbit. Plăcerea cu care o sfâșie m-a scârbit. Multe dintre comentariile pe care le-am citit acum, ajuns acasă, legate de această femeie, de aspectul ei fizic și de ce ar trebui să pățească, m-au scârbit.

Sper din tot sufletul să conștientizeze că are nevoie de ajutor, sper să îl accepte și să iasă învingătoare din lupta cu dependența de alcool. Până nu va distruge o viață nevinovată”, a scris Maurice Munteanu pe Facebook.