Ce au pățit Cleopatra Stratan și Edward Sanda la întoarcerea din vacanță: ”La ea e problema”

La sfârșitul lunii august a anului trecut, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au avut parte de o nuntă superbă. Iar, mai apoi, au sărbătorit alături de familiile lor și de cei dragi. Cei doi artiști trăiesc împreună, iar, recent, au mers într-o vacanță în Franța. Însă, au avut parte de o problemă, la întoarcerea în România.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au căsătorit anul trecut, la finalul lunii august, și au avut parte de o ceremonie foarte frumoasă alături de cei dragi.

Ce au pățit Cleopatra Stratan și Edward Sanda la întoarcerea din vacanță

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost plecați, recent, într-o vacanță la Paris. La întoarcerea în România, cei doi artiști, însă, au avut parte de o problemă. Bagajul lor de cală a rămas în Franța.

„Ne-am reîntors în România noastră, dar ce credeți? Bagajul nostru de cală a decis să mai rămâna puțin în Franța, în Paris, că nu a ajuns. Noi am ajuns, dar el nu. S-o fi pierdut, o ajunge, nu știm. Noi sperăm să vină astăzi sau mâine. (…) Să zicem că printr-o întâmplare s-ar fi pierdut. Cu mine scăpați repede, dar cu Cleuța e grav de tot. Eu am câteva haine, la ea e problema, are ce vrei și ce nu vrei în el”, a spus Edward Sanda pe rețelele de socializare.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au mutat împreună

Cleopatra Stratan și Edward Sanda trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au căsătorit, au avut parte de o petrecere pe cinste, alături de persoanele dragi, iar acum își trăiesc viața, împreună. Artista a vorbit în cadrul unei emisiuni de televiziune despre momentul în care ea și alesul inimii sale s-au mutat împreună, departe de familie. Înainte de căsătorie, cei doi ”făceau naveta” între București și Chișinău, iar acum au început o nouă viață în locuința lor din Capitală!

„Ne-am mutat, nu mai e stres că suntem la distanță, am scăpat de distanță, ne-am relaxat din punctul ăsta de vedere. Mă bucur foarte mult că am venit în locul în care muncesc. Bucureștiul este locul în care lucrez la carieră, aici am studioul, suntem aici împreună. Bucureștiul este nucleul carierei mele. Fiind aici îmi e mult mai ușor să monitorizez lucrurile”, a declarat Cleopatra Stratan în cadrul unei emisiuni tv.

Sursă foto: Instagram