Ce autoturism conduce Deliric. Iubitul Innei nu s-a uitat deloc la bani când și-a achiziționat bolidul de lux

Deliric conduce un autoturism la care mulți nici nu îndrăznesc să viseze. Iar un lucru este cert! Iubitul Innei nu s-a uitat deloc la bani atunci când și-a achiziționat bolidul de lux.

După îndelungi speculații conform cărora ar forma un cuplu, Inna a făcut primul pas în social media și a confirmat relația cu Deliric. Artista a postat o fotografie super-sexy cu ea pe plajă și l-a etichetat pe rapper.

După ce și-au asumat relația, cei doi artiști s-au afișat în cele mai tandre ipostaze, pe rețelele de socializare. Deliric este un iubit extrem de atent și o răsfață la maximum pe Inna. Pe cei doi îi unește nu doar pasiunea pentru muzică, ci și pentru bolizii de lux. Puțini sunt cei care știu că Deliric conduce un autoturism BMW X6, iar Inna are un BMX X7. (CITEȘTE ȘI: CUM A SURPRINS-O DELIRIC PE INNA, LA CEAS DE SEARĂ. ARTISTUL A PREGĂTIT CEVA SPECIAL PENTRU IUBITA LUI)

Iubitul Innei a înregistrat un succes răsunător cu magazinul său de haine personalizate, ajungând la o cifră de afaceri de peste 1 milion de euro, așa că nu e de mirare că nu s-a uitat deloc la bani atunci când și-a achiziționat mașina în valoare de aproape 70.000 de euro.

Deliric are propria sa casă de discuri

Pe numele său din buletin Răzvan Eremia, Deliric este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de rap din România. De altfel, iubitul Innei are și propria sa casă de discuri. Și-a dorit să fie independent, așa că a făcut tot posibilul să-și îndeplinească unul dintre cele mai mari visuri. (VEZI ȘI: CE STUDII ARE INNA ȘI CARE ESTE NUMELE EI ADEVĂRAT. PUȚINI CUNOSC ACEST ASPECT DIN VIAȚA ARTISTEI)

”Nu m-am înțeles cu casele de discuri pentru că nu îmi place să îmi spună alții ce să fac. Când am descoperit internetul, la sfârșitul anilor 90, am sesizat o portiță și că pot să dau muzica mea direct oamenilor. Ne făceam singuri CD-urile și le vindeam pe forumuri.

Am ținut cu dinții să fiu independent. Muzica am vândut-o direct noi. Am învățat de unul singur să fac grafică pentru CD-uri, îmi făceam poze… Și pentru că rapperii trebuiau să aibă blugii foarte largi, când eram copil mi-i făceam singur. Am rămas cu visul asta de a face hainele tot eu și am făcut un magazin online, să vând hainele mele. Am pornit cu trei tricouri în 2011 și acum am ajuns undeva le vreo 300 de produse și la un business cu o cifră de afaceri de aproape 1 milion de euro”, mărturisea Deliric.