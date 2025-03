Ce avere are Lavinia Șandru, noua candidată la prezidențiale. Suma URIAȘĂ pe care a strâns-o după nunta cu Darius Vâlcov

Lavinia Șandru nu duce lipsa banilor! Ce avere are candidata la președinție? Nu o să îți vină să crezi cât au strâns jurnalista și fostul ei soț, Darius Vâlcov, la nuntă și la botezul fiicei lor!

Lavinia Șandru, jurnalista și actual candidat la președinție, a făcut un anunț important pe data de 14 martie, depunându-și candidatura pentru alegerile din mai din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL).

În declarația sa de avere, Lavinia Șandru a dezvăluit că deține un apartament de 98 mp în București, pe care l-a primit ca donație în anul 2020. Cu atât mai mult, ea este proprietara a doua mașini – un Jeep din anul 2011 și un Skoda din 2016. Are bijuterii și obiecte de artă în valoare de 12.000 de euro.

În conturi, Lavinia Șandru are economii de aproximativ 280.000 de euro, iar veniturile sale din 2024 au ajuns la 37.000 de lei, provenind din activitățile sale profesionale de la Stratcom Media & Film și Inițiativa Ecologistă Europeană.

Lavinia Șandru și Daris Vâlcov au organizat în 2005 trei petreceri de nuntă în trei oraș diferite, fiecare eveniment generând aproximativ 200.000 de euro. De asemenea, la botezul fiicelor lor, s-au strâns alți 200.000 de euro, pe lângă cadouri precum tablouri de valoare. În total, ei au reușit să adune aproape 800.000 de euro din aceste evenimente.

„Cu prilejul nunții cu Darius Vâlcov am organizat trei evenimente: la Slatina, la Neptun și la Târgu Mureș. Botezul l-am organizat la București. La Slatina știu că au fost peste 400 de invitați, 200 la Târgu Mureș și în jur de 250 la Neptun. La botezul din București au participat cam 300 de invitați. Am primit sprijin financiar din partea părinților lui Darius, care au plătit nunta de la Slatina. La Târgu Mureș au plătit părinții mei, iar la Neptun a fost un cadou din partea nașului nostru. Cheltuielile de la botez le-am susținut noi. Au fost sume mari. Media a fost de 200.000 de euro pe eveniment. Cea mai mare sumă obținută a fost la Neptun, cam 300.000 de euro. La botez am obținut 200.000 de euro. Am avut o discuție cu Darius și el mi-a spus că ar fi bine să investim în ceva”, relata Lavinia Șandru, potrivit hotnews.ro.