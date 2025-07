Ce avere colosală avea Hulk Hogan. Cine va moșteni averea, după moartea vedetei

Moartea lui Hulk Hogan a venit ca o surpriză uriașă în lumea showbizului, iar acum presa internațională vorbește despre milioanele de dolari care rămân în urma fostului luptător. Hogan a murit la vârsta de 71 de ani în locuința sa din Clearwater, Florida.

Hogan, al cărui nume real era Terry Bollea, avea o avere netă de 25 de milioane de dolari, potrivit Celebrity Net Worth. Principalele surse de venit ale legendei din WWE au fost cariera sa în wrestlingul profesionist, actoria, sponsorizările și rețelele sociale, arată The Hindustan Times.

Cun a făcut averea Hulk Hogan

Pe lângă carierea în luptele profesioniste, Hogan a devenit cunoscut în rândul publicului după ce a jucat în filme precum Mr. Nanny, No Holds Barred și 3 Ninjas: High Noon At Mega Mountain.

În plus, regretatul wrestler a apărut într-un reality show VH1 numit Hogan Knows Best, lansat în 2005 și care a rulat timp de patru sezoane. Emisiunea a fost bazată pe viața sa alături de familie.

Hogan a avut mai multe afaceri. În 2012, acesta și-a deschis propriul bar și restaurant, Hogan’s Beach Shop. Cu toate acestea, după ce Hogan a fost implicat într-un scandal filmat în timp ce folosea expresii rasiste, în 2015, afacerea sa a avut extrem de mult de suferit.

Ce avere colosală avea Hulk Hogan

Din primele informații publicate de presa din Statele Unite, se pare că averea de aproximativ 25 de milioane de dolari a lui Hulk Hogan va fi moștenită de soția și de copiii acestuia.

Hulk Hogan, pe numele său real Terry Gene Bollea, s-a stins din viață din cauza unui stop cardiac, potrivit TMZ Sports. La scurt timp, au ajuns și echipele de intervenție acasă la el, dar nu au mai putut dace nimic pentru a-l salva și au declarat decesul.

Lumea wrestlingului este în doliu acum. Stilul său legendar, marcat de bandana și mustața sa inconfundabile, vor rămâne mereu în inima celor ce l-au apreciat. De asemenea, mereu va fi amintit și sloganul său „Whatcha gonna do, brother?”.

Hulk Hogan nu a avut succes doar în ring. El a fost actor, om de televiziune și antreprenor. Popularitatea sa l-a propulsat direct pe micile ecrane. Și-a început cariera în acest domeniu interpretându-l pe Thunderlips – o versiune negativă a personajului său de wrestling, în filmul Rocky III din 1982.

