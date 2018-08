Connect-R a anunțat că s-a separat de soția sa, Misha, în urmă cu mai bine de un an. Cei doi artiști au împreună o fetiță superbă, Maya, de dragul căreia au rămas foarte buni prieteni. Connect-R și Misha au de împărțit și bunurile materiale pe care până acum le-au avut la comun.

În timpul mariajului, Connect-R și Misha au adunat o avere decentă. În 2015, cântărețul și familia sa s-au mutat într-o vilă, aflată într-un cartier rezidențial din sudul Bucureștiului, prețul acesteia fiind de aproximativ 250.000 de euro. Connect-R și-a permis această investiție imobiliară, deoarece câștigă binișor din muzică. Artistul mai deține și o firmă prin care își derulează afacerile din muzică, înființată în 2011. De atunci și până în 2017, societatea comercială a fost mereu pe profit: 315.475 lei (în 2011), 735.982 lei (în 2012), 691.479 lei (în 2013), 761.426 lei (în 2014), 764.586 lei (în 2015), 224.327 lei (în 2016) si 192.822 lei (în 2017. În total, Connect-R a câștigat 3.686.097 lei, adică aproximativ 800.000 de euro, potrivit wowbiz.ro. (Citește și Adevăratul motiv pentru care Connect-R și Misha au divorțat! )

Connect-R are și o mașină, un Mercedes al cărui preţ este de aproape 50.000 de euro. Vedeta mai deţine şi o garsonieră în Bucureşti, pe care o închiriase cu ani în urmă unui dansator de-ai săi.

Cum a anunțat Connect-R că divorțează

Connect-R a scris pe pagina lui de Instagram despre divorț. Mai mult, se pare că cei doi sunt despărțiți de ceva vreme, dar au rămas prieteni de dragul copilului lor. Potrivit artistului, ei au luat această decizie în urmă cu un an.

„Nu obișnuiesc să împărtășesc lucruri atât de intime cu nimeni, dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot. 1 an și 3 săptămâni de când am hotărât să rămânem prietenii și părinții copilului nostru! Viața merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atât am avut de spus! Rog pe toată lumea inclusiv presa să nu ne pună întrebări. Mulțumim anticipat”, a scris Connect-R pe pagina lui de Instagram (Vezi aici Oana Roman, declarații despre divorțul dintre Connect-R și Misha)