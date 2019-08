Ce cadou de 200.000 € i-a dat Salam fiicei de ziua ei…

Sărbătoare mare în familia lui Florin Salam! Betty, fiica renumitului manelist, a împlinit frumoasa vârstă de 19 ani și, așa cum era de așteptat, a fost sărbătorită cu mare fast într-un renumit local de pe malul lacului Herăstrău. Artista a primit de ziua ei un super-cadou pe patru roți, un Mercedes S 500 Coupe, care este evaluat la 200.000 de euro. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini și informații savuroase legate de super-petrecere, dar și de extravagantul cadou oferit de Florin Salam. (CITEȘTE ȘI: BETTY SALAM ȘI-A ÎNNEBUNIT SOȚUL CU O ROCHIȚĂ INTERZIS DE SEXY)

Betty, fiica lui Florin Salam, a împlinit 19 ani și a avut parte de o adevărată sărbătoare. Mega-petrecerea de ziua lui Betty Salam s-a organizat într-un renumit local de pe malul lacului Herăstrău, "La Brasserie Bistro & Lounge". Sărbătorita s-a distrat până-n zorii zilei alături de prieteni și familie. De la party n-au lipsit băuturile fine, mâncărurile rafinate și lăutarii care au asigurat o super-atmosferă.

”Te iubesc, prințesa lui tăticu’”

Cu toate că a fost "absent motivat" de la petrecerea aniversară a fiicei sale, Florin Salam a făcut tot posibilul să o surprindă total. Potrivit surselor D.A.S. categoria A, la miezul nopții, Betty Salam a fost invitată în parcarea localului, acolo unde o aștepta mega-surpriză de ziua ei. În complicitate cu ginerele lui, Cătălin Vișănescu, Florin Salam i-a oferit fiicei o veritabilă bijuterie pe patru roți. De ziua ei, Betty Salam a primit în dar un Mercedes S 500 Coupe, din 2018, în valoare de 200.000 €. Bolidul este unul personalizat, are vopsea cameleon, iar interiorul este alb.

Ca tacâmul să fie complet, în parbriz, Betty a descoperit o felicitare semnată de celebrul ei tată. "Te iubesc, prințesa lui tăticu'", a fost mesajul lui Florin Salam pentru fiica lui care a împlinit vârsta de 19 ani.

Copilul i-a schimbat viața!

”Eu dinainte să nasc și dinainte să rămân gravidă am avut o discuție cu Cătălin și mi-am propus, chiar dacă voi deveni mamă, am zis că trebuie să ne gândim și la viața noastră, să avem intimitate, să nu se schimbe nimic. Am devenit mult mai responsabili. Nu prea mai ies așa în cluburi, ieșim cu câțiva prieteni, așa mai lejer, suntem mai cuminți. Nu mă interesează dacă ne judecă lumea, dar nu trebuie să schimbi absolut nimic.

Vreau să am o viață OK și să fim cât mai fericiți. Asta nu înseamnă că acum nu trebuie să mai ieșim. Eu sunt aia mai panicată, nu el, el încearcă să-și controleze stările astea, dar nu a fost cazul, pentru că Matthias este un copil foarte cuminte. Este un tată foarte bun, foarte grijuliu. El și-a dorit fată, eu mi-am dorit băiat, deci a fost după inima mea”, a mărturisit Betty Salam, pentru o publicație din România.

S-a căsătorit civil cu alesul inimii sale, Cătălin Vişănescu, în 2018

Cei doi au devenit părinți pe 1 octombrie 2018, iar fiul lor a primit numele Matthias Ștefan. Pe 28 august 2018, artista a împlinit 18 ani. Anul acesta, ea și Cătălin Vișănescu vor face nunta. Fiica lui Florin Salam a fost cerută de soţie pe 11 septembrie 2017 în aeroport, după ce s-a întors dintr-o vacanță în care a fost peste hotare.

Betty și fratele său, Danny, s-au născut în urma mariajului manelistului cu prima lui soţie, Ştefania. Alintată Fănica, prima soţie a lui Florin Salam a fost răpusă de cancer pe 12 aprilie 2009. Mama lui Betty avea 27 de ani când a murit.

