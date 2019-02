Ce condamnare a primit perversul care s-a autosatisfăcut într-un coafor din Constanța Judecătorii l-au obligat să…

Scene incredibile, desprinse parcă din filmele pentru adulți, s-au petrecut într-un coafor din Constanța, iar întreaga ”aventură” a ajuns în fața magistraților. Un bărbat dornic de fantezii bolnave și senzații ”extreme” a recurs la un gest odios în public. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii de-a dreptul șocante despre acest caz. (CITEȘTE ȘI: „ȘI-A DAT JOS PANTALONII ȘI A ÎNCEPUT SĂ SE…” CE DECIZIE A LUAT INSTANȚA)

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor amănunte explozive legate de cazul uluitor de la Constanța. Un bărbat a făcut ”show porno” în public, mai exact într-un salon de înfrumusețare. Cei care au investigat acest caz au prezentat faptele în detaliu. (NU RATA, AICI: TRAFICANȚII DE CARNE VIE POVESTEAU LA TELEFON CUM S-AU ”PRĂFUIT” LA ROMA CU ALEX VELEA & PUYA)

„Execută mai multe mișcări de…”

”Procedând la vizionarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale salonului s-a stabilit faptul că, în data de …, în jurul orei 17:35, se observă cum Mihai A. în vârstă de aproximativ 50 de ani, îmbrăcat cu o geacă de culoare gri și având fes negru cu dungi albe pe cap se așează pe un scaun, lângă intrare, atât în stânga cât și în dreapta sa fiind două angajate cu două cliente. După câteva momente, individul își scoate organul genital din pantaloni și în timp ce ținea geaca peste el, cu mâna dreaptă execută mai multe mișcări de masturbare, până când este observat de persoanele ce se aflau în salon și este dat afară”, se arată în documentele citate.

Dovezile obținute de oamenii legii au fost, pur și simplu, incontestabile, ele oferind toate motivele legale pentru ca bărbatul în cauză să fie pedepsit. Anchetatorii au menționat că săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, prevăzută de art. 375 C.p., s-a probat cu mijloace indubitabile. (NU RATA, AICI: AM AFLAT MOTIVUL PENTRU CARE MIREL RĂDOI ȘI-A RENEGAT FRATELE)

„Nu își explică de ce a recurs la un astfel de gest”

”Fiind audiat, inculpatul A____ M____ a recunoscut săvârșirea faptei, relatând faptul că, în după-amiaza zilei de 22.11.2016 se afla în cartier B_______, în spatele complexului «2 cocoși», când s-a hotărât să se tundă și a intrat într-un salon de frizerie din zonă. Inculpatul a mai declarat faptul că, ajuns în salon, s-a așezat pe scaun, s-a deschis la pantaloni și a început să se masturbeze, până când a fost observat de o clientă și dat afară. Acesta a mai relatat că nu își explică de ce a recurs la un astfel de gest, că este prima dată când se comportă în acest mod. Cu ocazia audierii în ședința din data de … inculpatul Mihai A a recunoscut săvârșirea faptei, declarând că se afla sub influența băuturilor alcoolice, acesta fiind motivul săvârșirii faptei”, se mai arată în documente.

Ce-și face omul cu mâna lui: doi ani și două luni de închisoare cu executare

”În baza art. 396 alin.2) C.proc.pen. cu aplicarea art. 396 alin.10 C.proc.pen. condamnă pe inculpatul A____ M____ , fiul lui I__ și A_____, născut la data de 08.10.1968, în ____, cu domiciliul în _____, jud. Iași CNP xxxxxxxxxxxxx la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri în stare de recidivă postexecutorie prev. de art. 375 cu aplicarea art. 41, alin.1 și art. 43, alin.5 Cod penal. În temeiul art. 38, alin.1 Cod penal constată că infracțiunea dedusă judecății se află în stare de concurs real cu infracțiunea pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare prin sentința penală nr. 16/28.03.2017 pronunțată de Judecătoria Gura-H___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX definitivă prin neapelare la data de 18.04.2017.

În temeiul art. 39, alin.1, lit.b) Cod penal contopește cele două pedepse arătate mai sus și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv sporul de 2 luni, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 2ani și 2 luni închisoare. În temeiul art. 60 Cod penal pedeapsa se va executa în regim de detenție. În temeiul art. 72, alin.1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată durata în care inculpatul a fost anterior arestat preventiv, precum și perioada deja executată în baza sentinței penale nr. 16/28.03.2017 , respectiv intervalul 20.01.2017 la zi. Anulează formele de executare emise anterior și dispune emiterea unui nou mandat. În baza art.272 raportat la art.274 alin.1/ Cod proc.penală obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 1.200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare (600 de lei din faza de urmărire penală).

În temeiul art. 274, alin.1 rap. la art. 272 Cod pr. pen dispune avansarea sumei de 260 de lei din fondurile Ministerului Justiției , reprezentând onorariu l avocatului din oficiu- dna. Av. A____ A____ F__conform împuternicirii nr.AV nr. 5134/13.09 .2017, ce rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe minută”, se arată în decizia magistraților.

Un alt bărbat a ”comis-o” la fel în București!

Potrivit unor surse judiciare, un bucureștean a comis o faptă asemănătoare. Bărbatul dornic de senzații ”tari” a făcut ”show” în fața unor femei, într-o scară de bloc dintr-un Sectorul 3 din Capitală.

”În esență, s-a reținut în actul de sesizare că , la data de 12.01.2018, în jurul orei 16:45, fiind complet dezbrăcat, inculpatul B_____ V_____ s -a masturbat în fața numitei G____ N_______ D______, în timp ce se afla pe palierul de la etajul 4 al scării 1 din blocul D5 situat în____________. 6, Sector 3, București, iar, la data de 18.04.2018. în jurul orei 08:35, fiind complet dezbrăcat, s-a masturbat, în fața numitei P____ S______ F______, în timp ce se afla pe palierul de la etajul 6 al scării 1 din Blocul D5, situat în ______________________. 6, sector 3, București”, se arată în documentele consultate de D.A.S.

Din câte se pare, bucureșteanul a avut mai mult noroc și asta pentru că în cazul lui magistrații au aplicat o pedeapsă mult mai ușoară. A scăpat cu doar doar un an și patru luni de închisoare cu suspendare.

”Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de apărătorul inculpatului din două infracțiuni prev. de art. 375 C.p cu aplicarea art. 38 C.p într-o infracțiune continuată prev. de art. 375 C.p cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p și cererea de reținere a circumstantei atenuante prev. de art. 75 alin.2 lit. b C.p , ca neintemeiate . În baza art. 375 C.p cu aplicarea art. 396 alin 10 C.p.p condamnă pe inculpatul B_V , fiul lui A_ și E_ , născut la data de 20.11.1975 în București, sector 3 , domiciliat în București, _____. 2, _ , __, sector 3, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu antecedente penale la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri – fapta din 12.01.2018 . În baza art. 375 C.p cu aplicarea art. 396 alin 10 C.p.p condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri – fapta din 18.04.2018 .

În baza art. 97 C.p. anulează suspendarea executării pedepsei de 1 an închisoare la care inculpatul a fost condamnat prin s.p 2756 din 20.09.2018 a Judecătoriei sectorului 4 București, definitivă prin neapelare la data de 09.10.2018 . Constată că cele două infracțiuni de ultraj contra bunelor moravuri prev. de art. 375 C.p ce fac obiectul prezentei cauze sunt concurente cu infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri prev. de art. 375 C.p cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. – fapta din 24.05.2018 și cu infracțiunea de corupere sexuală a minorilor prev. de art. 221 alin. 3 C.p fapta din 24.05.2018 pentru care inculpatul a fost condamnat prin s.p 2756 din 20.09.2018 a Judecătoriei sectorului 4 București, definitivă prin neapelare la data de 09.10.2018 .

Descontopește pedeapsa rezultanta de 1 an închisoare la care inculpatul a fost condamnat prin s.p 2756 din 20.09.2018 a Judecătoriei Sectorului 4 București, definitivă prin neapelare la data de 09.10.2018 în pedepsele componente de 9 luni inchisoare – 2 pedepse și sporul de 3 luni închisoare , pe care le repune în individualitate . În baza art. 40 C.p rap la art. 38 alin.1 rap. la art. 39 alin.1 lit. b C.p. contopește cele două pedepse de 6 luni închisoare la care inculpatul a fost condamnat prin prezenta cu cele două pedepse de 9 luni închisoare la care inculpatul a fost condamnat prin s.p 2756 din 20.09.2018 a Judecătoriei sectorului 4 București, definitivă prin neapelare la data de 09.10.2018 în pedeapsa cea mai grea de 9 luni închisoare la care adaugă 1/3 din restul pedepselor contopite (respectiv 7 luni) urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare. (…) În baza art. 91 alin. 1 C. pen. va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei

aplicate, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani (…)



În baza art. 274 C.p.p obligă inculpatul la plata sumei de 1500 lei cheltuieli judiciare avansate de stat – 1000 lei cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală. Onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 650 lei – avocat S______ I____ va fi avansat din fondurile Ministerului Justiției. Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei”, a fost decizia magistraților.