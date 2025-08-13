Ce conține, de fapt, nămolul vândut pe plajele din România? Mai are sau nu proprietăți terapeutice

Nămolul vândut pe plajele din România nu mai este ceea ce pare, avertizează medicii de la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol. Se pare că vânzătorii ambulanți promit un produs terapeutic, dar lucrurile nu sunt deloc așa. Iată ce trebuie să știi!

Medicii de la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol au lansat un avertisment important: nămolul vândut pe plajă nu prezintă proprietăți terapeutice.

Ce conține, de fapt, nămolul vândut pe plajele din România

Aceștia susțin că vânzătorii ambulanți nu își procură marfa din mijlocul lacului, ci din zonele de deversare sau de la mal, ceea ce înseamnă că aceasta a fost deja utilizată.

Mai mult, aceștia spun că nămolul își dezvoltă calitățile chiar și pe parcursul a 30 de ani.

„Trebuie să fie foarte atenţi pentru că acel nămol poate fi din două surse: fie de la sursa de deversare şi să fie un nămol care a fost deja utilizat, cu proprietăţi terapeutice care nu mai sunt conform studiilor, sau mai există o posibilitate, să fie de la malul lacului, de unde poate fi luat şi vândut, dar nu are aceleaşi proprietăţi terapeutice pentru că noi, în cadrul sanatoriului, utilizăm nămol care este extras dintr-o zonă sigură, din mijlocul lacului. Este o cuvă în care nămolul are proprietăţile acestea pentru că a trecut un proces de peloidogeneză. Acest proces este îndelungat în timp, chiar şi 30 de ani”, spune dr. Elena Liliana Stanciu, medic primar recuperare, medicină fizică şi balneologie, potrivit g4media.ro.

De asemenea, conducerea sanatoriului anunță că nămolul de Techirghiol poate fi găsit doar în cadrul unității sanitare și a bazelor de tratament cu care are încheiate contracte.

CITEȘTE ȘI:

Singura stațiune de pe litoralul românesc cu izvoare termale. Faci 2 ore și 43 de minute cu mașina, din București

Turiștii de pe litoralul românesc au fost martorii unui fenomen meteo neobișnuit. Ce s-a întâmplat la malul Mării Negre