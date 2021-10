Ce decizie a luat Anamaria Prodan după ce Laurențiu Reghecampf a anunțat că divorțează

Presupusul divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf pare să se concretizeze acum. Bărbatul a anunțat că a depus actele de divorț, iar încă soția acestuia a făcut la rândul ei primele declarații despre subiect.

Însă, în ciuda declarațiilor antrenorului Craiovei, impresara consideră că familia ei va rămâne unită. Nu crede tot ce apare în presă.

”Nu divorțez, nu se întâmplă nimic. Probabil este o chestie de asta… si soțul meu este într-o nebuloasă și nu mai știe nici ce declară, nici ce face. Nu știu ce să zic. Soțul meu a dat o declarație, nu? Că este cu Dumnezeu, că își iubește familia. Dacă el a dat declarația aia, luați-o ca atare. el știe ce nevastă are, eu am fost mereu lângă el.

Nu cred că soțul meu are legături cu astfel de fete, dar întrebați-l pe el. Eu nu știu cine e fata, mă tot întreabă lumea dacă o știu, dacă am vorbit, nu știu ce. Păi nu am văzut-o în viața mea, nu știu cine e. Eu nu am văzut femei lângă soțul meu. Noi nu știm nimic, nici măcar că ar sta fata asta în Craiova sau nu știu unde, a mai comentat Anamaria Prodan”, a declarat Anamaria, pentru KanalD.

Anamaria a declarat că nu este afectată de toate informațiile apărute în presă, dar nici de afirmațiile soțului ei. Mai mult, speră că acesta va ieși să lămurească lucrurile.

”Să îl întrebați dacă are amantă, dacă așteaptă un copil, că văd că nu zice nimic. A ieșit el să zică toate lucrurile astea? Că a cunoscut-o prin Dubai sau că o iubește? Păi să spună el ca să aflăm și noi tot ce se întâmplă”, a spus Anamaria.

Ce a declarat Laurențiu Reghecampf

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Laurențiu Reghecampf a declarat că a depus actele de divorț și că în viața lui urmează o perioadă destul de dificilă.

„Nu sunt o persoană conflictuală și nu port niciun război cu nimeni. Vreau doar să precizez anumite lucruri, pentru a nu exista interpretări ulterioare din partea mass-media. Personal, am depus actele de divorț la capătul unei căsnicii de care nu mă voi dezice vreodată și pledez pentru respectarea opțiunilor personale atât din punct de vedere familial, cât și profesional.

Referitor la informațiile prezentate de curând în presă, sunt în măsură să afirm doar faptul că Dumnezeu e peste noi și doar El va decide drumul fiecăruia!”, a spus pentru CANCAN.RO, Laurențiu Reghecampf.

