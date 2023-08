Ce diferenţă de vârstă este, de fapt, între Andreea Bălan şi Victor Cornea? „O iubesc mult”

Andreea Bălan și Victor Vlad Cornea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câteva luni. Cei doi au fost destul de discreţi la început, însă acum nu se mai feresc să îşi declară public iubirea. Artista a fost cea care a dat mai multe detalii din intimitatea lor, dar, recent, invitat în cadrul unei emisiuni, tenismenul a făcut dezvăluiri neaşteptate despre partenera sa. Iată ce a răspuns în momentul în care a fost întrebat despre diferenţa de vârstă.

Andreea Bălan este o femeie împlinită. Deşi se poate spune că nu a avut prea mult noroc în ceea ce priveşte viaţa sentimentală, iată că soarele a răsărit, în sfârşit, şi pe strada ei. De câteva luni, Victor Cornea a reuşit să îi aducă multă linişte şi fericire, ba mai mult, cei doi se completează perfect.

În cadrul unui interviu recent, jucătorul de tenis a recunoscut că iubita lui îl susţine necondiţionat în carieră, iar rezultatele pe care le-a obţinut în ultimul timp au fost într-o mare parte şi datorită ei. Cântăreaţa este prezentă aproape de fiecare dată la meciurile partenerului său, lucru care îl bucură enorm pe tenismen.

În ceea ce priveşte diferenţa de vârstă, Victor Cornea a explicat faptul că nu s-a gândit niciodată la acest aspect şi clar nu a fost un impediment în povestea pe care ei o trăiesc.

„Prefer să fiu rezervat pe acest subiect, dar vreau să spun că avem o conexiune divină și o iubesc foarte mult. Mă bucur mult să o am alături pe Andreea la turnee. A fost cu mine și la Wimbledon, și la Hamburg. Forma bună pe care o am se datorează și ei, nouă, conexiunea pe care o avem împreună. Cam atât despre partea emoțională (n.r. – râde)! Sunt fericit și liniștit, cu siguranță. O apreciez foarte mult (n.r. – pe Andreea Bălan), îmi doresc să o am alături, îmi dă mai multă încredere și putere. Mă susține cu toată inima și îmi place că vrea să învețe să joace, să învețe cum merge tot sistemul. Asta îmi dă foarte mare încredere în noi.

O iubesc mult, sunt mai liniștit pe teren și asta se vede în rezultate. Sincer, nici nu mă gândesc la diferența de vârstă, cumva nici nu știu diferența. E o conexiune divină și asta e tot ce contează”, a spus Victor Cornea, la emisiunea Așii Tenisului, de la Digi Sport.

Ce spune Andreea Bălan despre relaţia cu Victor Cornea

Andreea Bălan a fost mult mai deschisă încă din primele luni şi a vorbit la TV despre relaţia pe care o are cu tenismenul în vârstă de 29 de ani. Cântăreața a mărturisit că au atras-o anumite aspecte la partenerul ei. Printre acestea se numără disciplina, ambiția și performanța.

„M-a atras la el disciplina, performanța, ambiția. Eu am crezut că sunt disciplinată, dar nu. Disciplina este foarte mare și foarte importantă. Sunt foarte mândră de toate realizările lui și de tot ce a făcut. Sunt multe planuri, pentru că sunt cea mai mare susținătoare a lui și merg acolo unde are meciuri. Îmi place foarte mult să-l însoțesc”, a mărturisit artista, la Antena Stars.