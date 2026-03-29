Ce este Last Name și First Name în engleză. Care este numele și care este prenumele. Cum le deosebești

Te-ai confruntat vreodată cu confuzia dintre First Name și Last Name atunci când completezi orice formular sau te înscrii pe vreun site? Odată ce îți aduci aminte aceste principii, nu vei mai avea probleme în a le confunda. Iată ce este Last Name și First Name în engleză.

First și Last Name în engleză

Vei întâlni de multe ori formulare sau documente în care trebuie să completezi numele tău în limba engleză și te vei întâlni cu termeni precum First Name sau Last Name. Este important să știi să le diferențiezi pentru a evita confuziile, mai ales când vine vorba despre documente oficiale, CV-ul tău sau atunci când comanzi ceva online.

Se poate să faci confuzii între cele două, mai ales că nu e ca în limba română, unde este foarte simplu și denumirile vorbesc de la sine: numele de familie și prenumele. Iată cum e în engleză și ce trebuie să ții minte.

Ce este First Name

Când vorbitorii nativi de limba engleză spun First Name se referă la prenumele unei persoane. Se numește First Name pentru că adesea prenumele apare înainte numelui de familie.

Vorbitorii nativi de limba engleză se prezintă întotdeauna cu prenumele înaintea numelui, precum Barack Obama sau Donald Trump. Ei folosesc întotdeauna prenumele înaintea numelui de familie, de unde și First Name.

Mai pe scurt, în limba engleză, convenția este ca numele de familie al tatălui să fie scris la sfârșit: Obama este numele de familie.

Prenumele este numele ales pentru copil la naștere, „numele dat”. În acest caz, este „Barack”.

De multe ori, numele mijlociu sau al doilea prenume este omis când se face referire la persoană. Oamenii spun de obicei „Barack Obama” și nu „Barack Hussein Obama”.

Pentru majoritatea, a pune prenumele după numele de familie nu are niciun sens. Totuși, în mai multe țări, inclusiv în România, acesta este modul obișnuit.

Ce este Last Name

Ține minte că Last Name este cel care se schimbă după căsătorie, dacă îți este mai ușor. Last Name se referă la numele de familie și vorbitorii de limba engleză îl pun al doilea, după prenume. Astfel, Obama este Last Name și vine după First Name, adică Barrack.

Last Name este transmis din generație în generație și este numele care se schimbă după căsătorie. Se folosește la final, după prenume, de aceea se numește Last Name.

Așadar, în cazul Maria Popescu, numele de familie Popescu este Last Name, în timp ce Maria va fi First Name, adică prenumele.

Middle Name

Există și un Middle Name, care s-ar traduce în limba română drept al doilea prenume. Pentru vorbitorii de engleză nativi este numele din mijloc, dintre prenume și numele de familie. Un exemplu are fi Mihai Lucian Ionescu. Lucian este Middle Name sau, în română, al doilea prenume.

„Middle name” nu este neapărat numele de familie al mamei și nici nu este întotdeauna a doua parte a unui nume compus, precum Ana-Maria. De fapt, „middle name” poate fi orice nume suplimentar pe care părinții îl aleg pentru copil, pe lângă prenume și numele de familie, fie ca omagiu pentru cineva din familie, fie un nume cu o semnificație aparte.

Ce este un „given name”?

În majoritatea lumii, copiii primesc nume la naștere sau la scurt timp după. Aceste nume sunt alese de părinți sau rude și sunt păstrate, de regulă, toată viața. Ele servesc la identificarea individului între frați, membri ai familiei și alte persoane care pot avea același nume de familie.

Prenumele reflectă cultura, tradițiile, perioada istorică, genul și alte influențe specifice unei familii sau regiuni. În culturile occidentale, prenumele este de obicei asociat cu un nume de familie și apare primul în scris: de exemplu, John Doe. O persoană poate avea și un nume mijlociu sau inițială: John Michael Doe sau John M. Doe.

Diferența dintre „given name” și „first name”

În majoritatea culturilor occidentale, „first name” este sinonim cu „given name”, dar nu întotdeauna. Unele persoane folosesc doar inițiala primului nume și apoi numele mijlociu, cum ar fi J. Edgar Hoover. Altele folosesc doar inițiale, precum J.K. Rowling.

Din cauza acestor diferențe, pot apărea confuzii între persoane din culturi diferite.

De exemplu, o persoană din China care îl întâlnește pe președintele SUA Joe Biden ar putea să i se adreseze „domnul Joe”, urmând regula chineză în care numele de familie apare primul.

În schimb, un american care îl întâlnește pe președintele chinez Xi Jinping ar putea spune „domnul Jinping”, deoarece în cultura americană numele de familie apare la final. Fiecare urmează propriul sistem, dar folosirea lui în contextul altei culturi poate duce la erori, motiv pentru care este bine să cunoști care este first name, last name și cum să te adresezi.

Istoria prenumelor și originea numelor

Prenumele par să fie la fel de vechi ca istoria umană. Majoritatea numelor aveau un sens, cel puțin inițial, deși multe dintre acestea și-au pierdut semnificația în prezent.

Ulterior, numele au început să fie folosite în mod repetat, fiind alese dintr-un set specific fiecărei culturi. Caracteristicile și frecvența numelor din aceste seturi s-au modificat în timp, în funcție de diverse influențe.

În creștinism, de exemplu, numele reflectau adesea sfinți, martiri și apostoli.

Care este diferența dintre „first name” și „given name”?

În culturile occidentale, „given name” și „first name” sunt, de obicei, sinonime. În culturile estice, însă, numele de familie apare primul atunci când numele este scris și citit de la stânga la dreapta. Pentru a evita confuziile, multe formulare în limba engleză folosesc termenii „given name” și „family name”.

Este prenumele același lucru cu numele la naștere?

Prenumele, first name, este, de obicei, acordat copiilor la naștere sau la scurt timp după. Termenul „birth name” poate fi folosit ca alternativă în unele cazuri.

