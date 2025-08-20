Ce este Luna Neagră, fenomenul rar care apare o dată la 33 de luni? Se întâmplă pe 23 august 2025

Un fenomen astrologic rar se va petrece în noaptea de sâmbătă spre duminică. Luna Neagră sezonieră pare o dată la trei ani și este un moment mult așteptat de pasionații de astrologie. Fii cu ochii pe cer în data de 23 august!

Fenomenul extrem de rar se va petrece în noaptea de sâmbătă spre duminică. Luna Neagră sezonieră apare o dată la 33 de luni și deși nu va putea fi observată direct pe cer, Luna Neagră va forma o priveliște superbă. Astfel, acea noapte va fi lipsită de lumina lunii.

Ce este Luna Neagră, un fenomen extrem de rar

În data de 23 august, luna va intra într-o fază numită lună nouă, un moment care se petrece la fiecare 29,5 zile. Dar această dată vine cu o semnificație specială și este numită de astrologi „Luna Neagră”. Aceasta nu poate fi observată direct, pentru că Luna se află între pământ și soare, așa că va rămâne invizibilă pe planeta noastră.

Această Lună este opusul Lunii Albastre, dar amândouă sunt extrem de rare. Fenomenul este de două feluri: Luna Neagră lunară și Luna Neagră sezonieră. Cea lunară își face apariția în momentul în care există două luni într-o lună calendaristică.

Luna Neagră sezonieră își face apariția în momentul în care a treia lună nouă dintr-un anotimp are patru luni noi. Acesta este fenomenul care se va petrece în data de 23 august.

Datorită faptului că luna nu se va vedea pe cer, stelele vor străluci mai puternic, iar peisajul va fi unul spectaculos.

Prin urmare, cei care vor să se bucure de acest fenomen extrem de rar ar trebui să plece într-un loc cât mai îndepărtat de orașe.

