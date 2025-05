Ce făcea Andrew Barabancea cu o seară înainte de infarct. Cine a sunat la 112, de fapt

Andrew Barabancea, fiul artistei Ozana Barabancea, a trecut recent printr-o experiență medicală critică, fiind diagnosticat cu infarct miocardic la doar 24 de ani. Incidentul a avut loc în urmă cu aproximativ două săptămâni, iar familia sa a fost profund marcată de acest eveniment neprevăzut.

După o săptămână de spitalizare pe secția de terapie intensivă, unde a fost monitorizat și îngrijit cu atenție de medici, Andrew a fost mutat pe salon. Recuperarea a decurs conform așteptărilor, iar marți, 6 mai 2025, după o perioadă critică, medicii au considerat că tânărul de 24 de ani poate merge acasă. Familia și cei dragi i-au pregătit o surpriză și l-au așteptat acasă cu baloane colorate și multă iubire.

În seara incidentului, Andrew se afla acasă și a început să se simtă rău, manifestând dureri puternice în zona pieptului, un simptom caracteristic problemelor cardiace. Mama sa, Ozana Barabancea, care se afla și ea acasă în acel moment, a reacționat prompt și a solicitat imediat intervenția serviciilor de urgență. În scurt timp, două echipaje medicale au ajuns la locuința acestora pentru a-i oferi îngrijiri fiului său. Medicii au constatat rapid că tânărul prezenta semne clare de infarct miocardic, motiv pentru care a fost transportat de urgență la spital pentru investigații amănunțite și tratament specializat.

”N-a vrut să mă trezească, dar eu m-am trezit în urma unui zgomot. Cred că ori era să cadă, ori ceva s-a întâmplat. Vezi ce înseamnă instinctul de mamă? În secunda doi am deschis ușa. (…) A venit prima salvare, am sunat de două ori la 112. (…) Am mai chemat încă o salvare. Au venit și i-au făcut perfuzii, l-au monitorizat. Pe aparatele lor acestea erau simptomele. A venit și al doilea echipaj cu medici. Au zis la fel, același diagnostic. L-au luat la UPU, eu în spate cu mașina, singură, nu știu cum am condus. La UPU la fel, infarct”, a declarat Ozana Barabancea, la Fresh by Unica.