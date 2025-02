Ce i-a mărturisit Karina Jianu, protagonista serialului de la Antena 1, lui Marian Râlea: “Mi-am făcut curaj abia prin a treia săptămână de filmări”

Karina Jianu este o figură nouă pe micul ecran, producătoarea Ruxandra Ion fiind adepta descoperirii tinerelor talente și aducerii lor în lumina reflectoarelor. Originară din Botoșani, tânără a absolvit vara trecută UNATC-ul la clasa profesorului George Ivaşcu, jucând din timpul studenției în diverse spectacole de teatru. De altfel, Karina a bifat primele experiențe actoricești din perioada liceului, când a intrat într-o trupă de teatru. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, protagonista serialului “Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” ne-a povestit cum a ajuns să își dorească să devină actriță, dar și despre mărturisirea făcută lui Marian Râlea chiar pe platourile de filmare.

Karina Jianu este figura centrală feminină a noului serial original semnat de Ruxandra Ion și difuzat la Antena 1 în fiecare joi seara. Tânăra și-a păstrat tunsoarea modernă pe care o avea din facultate, nefiind nevoită să facă vreo schimbare o dată cu adjudecarea personajului Ana. În acest an, actrița va fi și pe marele ecran în lungmetrajul “Hoții de subiecte”, unde de asemenea are un rol principal.

Karina Jianu: “Am încercat să nu-mi fac niciun fel de așteptare”

CANCAN.RO: Cum a fost la castingul pentru serialul “Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”?

Karina Jianu: Era foarte multă lume la casting, foarte multe fete, eram puțin intimidată. Ok, ce fac aici?! Am văzut că tot dau probe, tot trebuie să intrăm, dăm texte și văd că pleacă fete. După 2 zile de casting cam așa, mă anunță doamna Ruxandra că am luat.

CANCAN.RO: Ai avut vreun semn că se îndreaptă lucrurile în direcția potrivită?

Karina Jianu: Am încercat să nu-mi fac niciun fel de așteptare. Adică mergeam acolo. Dau ca la fiecare casting ce e mai bun din mine. Dar, totuși, am zis: nu spera până nu e!

CANCAN.RO: Ca să nu ai vreo dezamăgire la final.

Karina Jianu: Exact.

CANCAN.RO: Este prima producție pe micul ecran, dar ai mai jucat teatru.

Karina Jianu: Teatru și am mai jucat într-un lungmetraj înainte – “Hoții de subiecte”. Sunt o tânără care și-a pierdut tatăl și care trebuie să meargă la facultate.

CANCAN.RO: De ce ți-ai ales profesia asta? Ce te-a motivat?

Karina Jianu: Prima oară m-am hotărât în clasa a X-a să fac actorie. Am fost într-o trupă de teatru în liceu și stăteam pe scenă în teatrul din Botoșani, înainte să-mi vină colegii să facem un spectacol și mă uitam așa în teatru și mi-a venit ideea. Eu vreau să fiu actriță.

CANCAN.RO: Părinții cum au primit alegerea ta?

Karina Jianu: Au fost reticenți la început. Aceeași poveste: te faci actriță, ce o să faci? Și de asta am dat și la Inginerie chimică când am dat admitere și la Actorie.

CANCAN.RO: Ca să fie așa o plasă de siguranță?

Karina Jianu: Da.

Karina Jianu despre Marian Râlea: “Mi-am făcut curaj abia prin a treia săptămână de filmări să-i zic”

CANCAN.RO: Ai mers în paralel cu ambele facultăți?

Karina Jianu: Nu, am ales doar Actoria. Nici nu-mi doream Inginerie chimică. A fost pe placul părinților și a fost ceva care, într-un fel, îmi făcea o plăcere, să nu merg chiar așa.

CANCAN.RO: În momentul în care te-ai înscris în trupa de teatru în liceu, te-a inspirat vreun actor pe care l-ai văzut pe micul sau pe marele ecran?

Karina Jianu: Știu că am văzut un spectacol cu doamna Mariana Mihuț și cu domnul Marian Râlea, cu care joc și în serial și am zis: cum ar fi să fiu și eu într-o trupă de teatru?

CANCAN.RO: Practic este un vis împlinit faptul că joci cu Marian Râlea.

Karina Jianu: Da, cred că mi-am făcut curaj abia prin a treia săptămână de filmări să-i zic: știți, datorită dumneavoastră… S-a bucurat când a aflat.

Foto: Antena 1

