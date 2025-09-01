Ce i-a spus Ella Vișan Mariei Avram despre momentele intime cu Teo: „A demonstrat că este un om care...”

Surpriză la Insula Iubirii 2025! Deși la început au existat mai multe înțepături între Ella Vișan și Maria Avram, cele două au îngropat securea războiului. Mai mult decât atât, logodnica lui Andrei și-a deschis sufletul în fața soției lui Marius și a povestit despre momentele intime cu Teo Costache. Află, în articol, toate detaliile!

Sezonul 9 Insula Iubirii a adus în fața publicului noi cupluri, cu noi povești de iubire și noi ispite. Cu toții au îmbrățișat experiența din Thailanda și se lasă purtați de val. Fanii emisiunii urmăresc cu interes tot ce se întâmplă și abia așteaptă să afle deznodământul final. Mai sunt doar două zile până la difuzarea ultimei ediții, iar lucrurile devin din ce în ce mai interesante. Ella a reușit din nou să atragă atenția telespectatorilor.

Ella Vișan i-a spus Mariei Avram despre momentele intime cu Teo

În ediția de luni, 1 septembrie 2025, a emisiunii Insula Iubirii, Ella Vișan i-a luat prin surprindere pe telespectatori. La începutul show-ului, între ea și Maria Avram au existat mici înțepături. Cu toate acestea, nu a avut nicio reținere să își deschidă sufletul în fața ei.

Ella i-a recunoscut Mariei că a avut parte de momente intime cu Teo. De asemenea, ea a ținut să precizeze că nu regretă absolut deloc deciziile pe care le-a luat. Soția lui Marius a părut șocată atunci când a auzit confesiunile colegei sale din vilă, însă i-a fost alături. Ea a încurajat-o pe logodnica lui Andrei Lemnaru să facă ceea ce simte.

„A demonstrat că este un om care a mers pe sentimente. Este o conexiune diferită la ei, sentimentală aș spune, și dacă își controlează frumos povestea, va fi o reală poveste de dragoste!”, a declarat Maria Avram, la Insula Iubirii.

Ella a transmis că nu se va feri să recunoască ceea ce a făcut nici în fața lui Andrei. Concurenta a mărturisit că s-a simțit femeie alături de Teo Costache, iar în ultimii patru ani nu a avut parte de astfel de momente.

„Chiar mi-am asumat, știi asta. Și când voi fi la bonfire-ul final, n-are rost să vorbească Teo, voi vorbi eu! Așa am simțit. Și cum e să te simți femeie! Ceea ce în ultimii patru ani nu am mai simțit”, a spus Ella Vișan.

