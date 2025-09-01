Concurenții de la Insula Iubirii care NU au fost aleși la dream date de ispite! Ce au făcut în schimb

Ies la iveală noi detalii despre Insula Iubirii! Fanii așteaptă cu sufletul la gură pentru a vedea ultimele ediții ale emisiunii de pe Antena 1. Nu mai este mult până vor afla cine pleacă acasă singur, alături de partenerul cu care a venit sau însoțit de ispită. Între timp, s-a aflat cu cine au mers concurenții la dream date-uri. Unii dintre ei au fost refuzați. Află, în articol, toate informațiile!

Sezonul 9 Insula Iubirii a adus în fața publicului noi cupluri, cu noi povești de iubire și noi ispite. Cu toții au îmbrățișat experiența din Thailanda și se lasă purtați de val. Fanii emisiunii urmăresc cu interes tot ce se întâmplă și abia așteaptă să afle deznodământul final.

Pe cine au ales concurenții de la Insula Iubirii la dream date-uri

Sezonul 9 Insula Iubirii este împărțit în 21 de ediții, iar în fiecare săptămână sunt difuzate câte trei episoade. Ceea ce înseamnă, după un calcul simplul, că ultimele 3 episoade ale finalei vor fi difuzate luni, marți și miercuri – pe 1, 2 și respectiv 3 septembrie. Atunci publicul va afla care dintre concurenți o să plece acasă împreună și care nu au reușit să treacă testul.

Totuși, înainte de a se reîntâlni cu partenerii lor, concurenții au de trecut una dintre cele mai dificile probe – dream date-ul. Mai exact, fiecare participant va merge la o întâlnire de 24 de ore cu o ispită. Aceștia vor petrece o zi întreagă împreună și chiar vor fi nevoiți să doarmă în aceeași cameră de hotel.

Apropierile dintre concurenți și ispite sunt clare. Totuși, au existat sezoane în care participanții i-au surprins pe telespectatori, alegând alte persoane față de cele cu care au petrecut timpul în vilă. Ei bine, de această dată, pare că fetele și băieții și-au asumat deciziile din cadrul show-ului.

Potrivit paginii de Instagram Viperele Vesele, Ella va merge la dream date cu Teo. Între cei doi au existat mai multe momente intime, așa că decizia concurentei nu a fost deloc o surpriză. În ceea ce îl privește pe logodnicul său, Andrei, acesta o va alege pe Andrușca.

Maria se va bucura de 24 de ore petrecute în Thailanda alături de Cătălin, iar Marius o va alege și de această dată pe Oana Monea. Dream date-ul lui Marian va fi cu Teodora. De cealaltă parte, Bianca nu va avea parte de această întâlnire finală, refuzând să îl sărute pe Mattia. Francesca și Cristi vor fi refuzați de ispite, iar în acest timp vor avea parte de o reîntâlnire emoționantă pe plajă.

