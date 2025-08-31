Ella Vișan a încălcat regulamentul de la Insula iubirii! A spus tot ce s-a întâmplat cu Andrei, după încheierea filmărilor de la Antena 1

Ella Vișan este din nou în centrul atenției! Fosta concurentă de la Insula iubirii a comis o nouă gafă răsunătoare, chiar sub ochii fanilor ei. De data aceasta, ea a încălcat regulile impuse de producătorii emisiunii și a dezvăluit, pe un canal de Instagram creat special pentru a comunica direct cu urmăritorii săi, detalii care ar fi trebuit să rămână strict confidențiale până la finalul difuzării sezonului.

Totul a pornit de la o întrebare aparent banală adresată de un fan: „Ai mai vorbit cu Andrei după Insulă?” Fără să stea prea mult pe gânduri, Ella a lăsat să-i scape un detaliu esențial: „O singură dată, atunci când i-am predat cheile de la apartamentul în care locuiam amândoi.”

Ella Vișan a încălcat regulamentul de la Insula iubirii

Această afirmație a atras imediat atenția, pentru că regulamentul show-ului de la Antena 1 le interzice participanților să ofere informații despre relațiile lor după încheierea filmărilor, până la difuzarea integrală a sezonului. Cu toate acestea, Ella a trecut peste reguli și a spus mai mult decât trebuia.

Nu s-a oprit însă aici. Într-un alt dialog purtat pe același grup, un fan i-a amintit Ellei că Andrei, fostul ei partener, a vorbit frumos despre ea într-un live recent, în ciuda momentelor tensionate și a trădării prin care acesta a trecut în timpul emisiunii. Răspunsul Ellei a fost tăios:

„Dacă prin vorbea frumos despre tine vrei să spui că nu ratează nici o ocazie să mă ironizeze, să dea curs bârfelor, să lase loc de interpretări, și acum la 5 minute să spună că nu mă cunoaște… atunci da, frumos!”

Prin aceste declarații, Ella Vișan demonstrează încă o dată că nu se poate abține de la replici acide și dezvăluiri surprinzătoare.

Cert este că Ella a reușit din nou să atragă atenția asupra ei, confirmând că este una dintre cele mai controversate apariții de la Insula iubirii.

CITEȘTE ȘI:

Cum a răspuns Ella de la Insula iubirii 2025, după ce a fost acuzată că nu se îngrijește: ”Unii cârcotași spun că…”

Cum arăta Bianca, femeia care i-a pus coarne lui Marian Grozavu la Insula iubirii 2025, înainte de acid și botox? O recunoști?