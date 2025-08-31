Cum a răspuns Ella de la Insula iubirii 2025, după ce a fost acuzată că nu se îngrijește: ”Unii cârcotași spun că...”

Ella Visan este una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii 2025. Încă de la începutul emisiunii, ea a atras atenția telespectatorilor și a primit numeroase critici. Recent, blondina a fost acuzată că nu se îngrijește. Acuzațiile nu au trecut neobservate, iar tânăra a ținut să ofere un răspuns. Află, în articol, cum a reacționat în urma comentariilor negative!

În ediția 16 din sezonul 9 a emisiunii Insula iubirii 2025, de pe 25 august, Ella Vișan și-a dat frâu liber sentimentelor și a trăit clipe intense alături de ispita ei favorită, Teo Costache. Cei doi au mers împreună la date, iar seara i-a prins într-un club de noapte. Dansurile și mișcările pasionale nu au lipsit. Pentru că arta cere sacrificii, se pare că Ella a ieșit puțin ”șifonată” din jocul seducției, iar fanii emisiunii au taxat-o imediat.

Cum a răspuns criticilor Ella de la Insula iubirii 2025

Imediat după ce au apărut la TV imaginile cu Ella venită de la club, fanii emisiunii au taxat imediat aspectul fizic al concurentei. Internauții au acuzat-o că nu se îngrijește, în special din cauza părului ciufulit. Un telespectator a făcut o postare cu descrierea „Băi frate, ce e cu Ella? Parcă a venit de la meci de box”, iar comentariile răutăcioase nu au întârziat să apară.

„Neîngrijită”/ „Ceva rău de tot”/ „Hoțului de hoț îi e frică”/ „Beată”, au fost o parte din reacțiile urmăritorilor.

Cricticile acide nu au trecut neobservate. Ella și-a făcut un canal pe Instagram, unde stă de vorbă cu urmăritorii săi. Acolo, a fost întrebată despre problemele pe care le are cu părul. Ei bine, în ciuda imaginilor din cadrul emisiunii, devenite virale pe internet, concurenta a susținut că oferă foarte mare atenție îngrijirii părului.

„Deși unii cârcotași spun mereu că părul meu este neîngrijit, eu chiar am extrordinar de multă grijă de el, mai ales la câte ‘rele’ îl supun într-o zi. Săptămâna trecută l-am băgat în lavabilă. Am vopsit un perete în salin și mi-am băgat mai bine de jumătate de coadă în lavabilă. Deci, săracul, chiar se menține”, a spus Ella în canalul său de pe Instagram.

Concurenta show-ului de la Antena 1 a fost amenințată cu moartea

După ce au fost difuzate imaginile intime dintre ea și Teo, Ella Vișan a devenit ținta criticilor și prejudecăților utilizatorilor din mediul online, iar unii dintre ei chiar au trecut la amenințări serioase.

„Eu rămân aici, nu dispar de pe Social Media, nu mă ascund. Nu mă suporți, încearcă să glisezi în sus pe ecranul telefonului și vezi ce se întâmplă. Îmi văd de treaba mea, iar celor care îmi scriu că m-ar ‘ciufuli’ pe stradă… lăsați adresa. Vin curând în România și putem vorbi față în față. Pupici”, a scris Ella în mediul online.

