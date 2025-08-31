”Totul e o făcătură”! Fostul concurent de la Insula iubirii desființează Antena 1! Ella Vișan l-a aprobat

Unul dintre foștii participanți la show-ul de televiziune Insula Iubirii, difuzat de Antena 1, a revenit în atenția publică cu acuzații dure la adresa postului și a producătorilor emisiunii. Liviu Gherman, concurent în sezonul trei, a lăsat în urmă experiența exotică din Thailanda, însă rănile trecutului par să fie încă vii.

După apariția sa controversată în emisiunea care le testează fidelitatea cuplurilor, Liviu Gherman și-a schimbat radical viața. Dintr-un simplu concurent expus în fața a milioane de telespectatori, a ajuns ulterior să cocheteze cu politica, înscriindu-se în partidul AUR și fiind la un pas să devină primar într-o comună din județul Timiș. În paralel, acesta a investit în afaceri, deschizând un restaurant și o academie de fotbal.

Ella Vișan l-a aprobat pe Liviu Gherman

Acesta susține că tot ceea ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat nu are nicio legătură cu realitatea și a catalogat întregul format drept o „făcătură” pusă în scenă doar pentru audiență și profit.

La scurt timp după terminarea sezonului, Liviu și partenera sa au făcut un gest radical: au mers la DIICOT și au depus o plângere penală împotriva postului Antena 1 și a echipei de producție. În documente apăreau acuzații extrem de grave – de la lipsire de libertate și șantaj până la trafic de persoane și proxenetism.

Conform susținerilor lor, participanții ar fi fost filmați fără acord inclusiv în spațiile intime, iar băuturile oferite pe insulă ar fi conținut substanțe cu efecte psihoactive. Mai mult, „ispitele” trimise să seducă partenerii ar fi fost, în opinia lor, persoane folosite în mod abuziv pentru a genera scandal și a compromite concurenții.

Chiar dacă justiția nu i-a dat câștig de cauză, Liviu Gherman continuă să susțină că emisiunea nu este ceea ce pare. Într-o intervenție pe rețelele sociale, acesta a subliniat ideea că publicul larg nu are habar de realitatea din culisele filmărilor și că totul ar fi regizat astfel încât producătorii să obțină audiență și bani.

Mesajul său nu a rămas fără ecou. Ella Vișan, concurentă a show-ului de anul acesta, a reacționat la mesajul lui și i-a oferit un semn de susținere. Printr-un simplu gest de aprobare online, aceasta a lăsat să se înțeleagă că împărtășește aceeași viziune critică asupra reality-show-ului care a făcut audiențe uriașe ani la rând.