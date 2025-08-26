Ella Vișan, acuzată că nu se îngrijește! Fanii au luat foc după ultima ediție Insula iubirii 2025, de la Antena 1

Ella Vișan a stârnit din nou un val de reacții răutăcioase pe rețelele de socializare. La ultimul date alături de ispita Teo Costache, iubita lui Andrei Lemnaru a făcut furori cu apariția sa ”răvășitoare”. Concurenta a fost imediat criticată, fiind acuzată că nu are deloc grijă de aspectul său fizic. Fanii au luat foc!

În ediția 16 din sezonul 9 a emisiunii Insula iubirii 2025, de pe 25 august, Ella Vișan și-a dat frâu liber sentimentelor și a trăit clipe intense alăturin de ispita ei favorită, Teo Costache. Cei doi au mers împreună la date, iar seara i-a prins într-un club de noapte. S-au simțit bine, însă nu au lipsit reproșurile.

Ella l-a acuzat pe Teo că se uită după femei, în timp ce ea încerca cu toate puterile să se facă remarcată. Dansurile și mișcările pasionale nu au lipsit. Pentru că arta cere sacrificii, se pare că Ella a ieșit puțin ”șifonată” din jocul seducției.

Ella Vișan, acuzată că este neîngrijită

Imediat după ce imaginile din acea noapte – vezi AICI – au apărut la TV, fanii emisiunii au taxat imediat aspectul fizic al concurentei: ”Băi frate, ce e cu Ella? Parcă a venit de la meci de box”, a scris un utilizator. Comentariile la postarea acestuia nu au întârziat să apară: ”Neîngrijită”/”Ceva rău de tot”/”Hoțului de hoț îi e frică”/”Beată”, au fost o parte din reacțiile urmăritorilor.

Tot în ediția de luni, 25 august, Ella Vișan și Teo au cedat din nou în fața tentației. După orele petrecute în club, cei doi și-au dat întâlnire în baia din camera fetelor. Mai mult de atât, ca să nu bată la ochi, Ella a pus la cale un plan prin care a ascuns intâlnirea intimă dintre ea și ispită. Ulterior, Teo a confirmat că întâlnirea a fost mascată sub forma unui plan, toată munca având un scop bine pus la punct: încă o noapte de amor.

„După plecarea Mariei am făcut un duș și am mers la ea în cameră. Ea mi-a zis când o să intru în baie și o să vin la ea în cameră că îmi va spune că îi e rău, să o ajut, să îi aduc o pastilă din cameră. Mă aștepta bineînțeles, făcuse duș, am închis ușa și am făcut ceea ce am simțit amândoi. Ne doream foarte mult din nou să fie aceasă apropiere dintre noi!” a mai explicat acesta, recunoscând că au trăit împreună din nou „clipe intense!”.

