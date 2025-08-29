Acasă » Știri » Ella Vișan de la Insula Iubirii trăiește o teroare constantă! Cine o amenință cu bătaia: „Vin curând în România”

De: Irina Vlad 29/08/2025 | 15:10
Odată cu participarea la Insula iubirii, Ella Vișan a devenit una dintre cele mai controversate și ”vântate” concurente din mediul online. Tânăra a fost aspru judecată după ce la TV au fost difuzate imaginile intime dintre ea și ispita Teo Costache, iar de atunci trăiește în teroare. Fosta logodnică a lui Andrei Lemnaru este jignită și amenințată constant. În apărarea sa, concurenta a avut un mesaj dur pentru cei care abia așteaptă să o ”ciufulească”. 

De câteva săptămâni, Ella Vișan este în centrul atenției, însă nu într-un sens pozitiv. Tânăra a acceptat să participe la testul fidelității de pe Insula iubirii alături de logodnicul ei, Andrei Lemnaru, cu doar câteva luni înainte de nunta lor. Se pare că socotelile de acasă nu s-au potrivit cu cele din… Thailanda, iar concurenta a fost prima care a picat testul. Și-a scos inelul de logodnă de pe deget, s-a îndrăgostit de ispita Teo Costache și s-a declarat ”învinsă”.

Ella Vișan: ”Rămân aici, nu dispar de pe social media”

Ei bine, după ce au fost difuzate imaginile intime dintre ea și Teo, Ella Vișan a devenit ținta criticilor și prejudecăților utilizatorilor din mediul online. După un val de reacții răutăcioase pe care le-a primit după ce a făcut dragoste cu ispita ei favorită, tânăra a avut mai multe intervenții în spațiul public, însă fără rezultat. A continuat să fie ținta unui val de ură și de critici din partea unor utilizatori, iar unii dintre ei chiar au trecut la amenințări cu moartea.

”Am început să am o perspectivă diferită a cuvântul om. Pentru că, mi s-a demonstrat ce înseamnă el cu adevărat. Și am înţeles ceva simplu: cei care cred că mă lovesc cu vorbe, nu reușesc. Dacă tot „nu mă suportă”, dar îmi citesc postările până la capăt și îmi trimit mesaje kilometrice… atunci e clar cine pe cine consumă. Părerile voastre? Victimă? Ok, dacă asta vrei să vezi. ‚C***ă”? Ok, e părerea ta. Crezi că mă doare? Nu.

„Asta îşi scrie textele cu ChatGPT”. Dar stai să mi le citeşti până la capăt și mă urmărești și pe Social Media. Eu nu am greșit, deci, în consecință, nu am de ce să mă justific. Dacă „greşeala” mea e că sunt eu, atunci da, îmi asum. Știu că nu mă știa „nici dracul” în România, dar am construit aici, în Anglia, o carieră reală. Aici este viața mea, atât cea profesională, cât și cea personală.

Poți râde de „shawarma mea” cât vrei, dar să ştii că, în spatele ei, la momentul respectiv, a fost vorba de multă muncă, ambiţie şi respect. Nu voi fi supărată, indignată sau revoltată pe „părerile” unor oameni care nu știu despre mine decât anumite cadre prezentate la televizor sau și-au format o părere din ura și frustrarea revărsată asupra mea din partea unor oameni, care ar fi trebuit să mă „țină de mână” în anumite situații de cumpănă din viața mea.

Și, culmea, în toată perioada asta am întâlnit oameni minunaţi, fără interese ascunse, dar cu suflet sincer. Oameni care mi-au demonstrat că prezenţa contează mai mult decât orice cuvânt. Si pentru asta sunt recunoscătoare și binecuvântată de Dumnezeu (da, Îl menționez). Și da, știu, suntem poporul cel mai „dus la biserică”. Dar tot noi avem și cele mai multe avorturi, accidente rutiere cauzate de alcool/droguri, copii abandonați, familii disfuncționale și violență domestică. „Dar că hai să lăsăm ipocrizia la o parte, Ella, tu ești aia care s-a f***t la televizor”. Da, eu sunt! Nu sufăr de amnezie și știu tot ce s-a întâmplat acolo, cât și după!”, a scris Ella Vișan în mesajul ei.

După această postare, Ella le-a lăsat haterilor un comentariu și le-a reamintit că va rămâne la fel de activă pe rețelele de socializare și nu va da înapoi indiferent de câtă ură este îndreptată împotriva ei. Mai mult de atât, le-a transmis celor care vor să ”o ciufulească” faptul că îi așteaptă la o întâlnire față în față.

sursă foto: Instagram

”Eu rămân aici, nu dispar de pe Social Media, nu mă ascund. Nu mă suporți, încearcă să glisezi în sus pe ecranul telefonului și vezi ce se întâmplă. Îmi văd de treaba mea, iar celor care îmi scriu că m-ar ”ciufuli” pe stradă… lăsați adresa. Vin curând în România și putem vorbi față în față. Pupici”, a scris Ella în comentariu.

 

