Ce i-au transmis Ilona Brezoianu și Mihai Bendeac, Deliei, după ce artista a declarat că nu își dorește copii: „Să se pună pe treabă că e târziu”

De câteva zile, Delia este în centrul unui scandal de proporții, după ce a declarat public faptul că nu își dorește copii. Deși nu este prima dată când spune acest lucru, acum situația a luat o întorsătură neașteptată. Gurile rele au pus-o la zid și au judecat-o aspru, motiv pentru care Ilona Brezoianu și Mihai Bendeac au decis să îi ia apărarea. Iată ce mesaj au transmis în mediul online.

Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu nu au fost indiferenți în ceea ce privește situația în care se află prietena lor, Delia. Inițial, cei doi au făcut haz de necaz, în stilul lor caracteristic. Actrița i-a transmis blondinei că și ea este îndemnată „să se apuce de treabă”, însă dacă artista se hotărăște înaintea ei va avea parte de tot sprijinul, la nevoie.

Declarațiile Ilonei i-au adus zâmbetul pe buze lui Bendeac care a ascultat-o cu mare atenție.

”Îi doresc multă sănătate, baftă și să facă un copil frumos, să ne ajute, să ne țină și pe noi, că o ajut eu cu el, să ni-l dea nouă, că o ajutăm noi cu el. Dacă-l face, pe mine mă face cea mai fericită din lume. Succes îi doresc, multă baftă și să se pună pe treabă că e târziu”, a spus Ilona Brezoianu pe internet.

Ce a spus Mihai Bendeac despre „scandalul” momentului

După momentul amuzant, Bendeac a devenit brusc serios. Actorul a ținut să sublinieze că nu ar trebui să fie îngrijorător faptul că Delia a ales să nu fie mamă, ci că alții, care au comentat pe tema acestui subiect , au adus pe lume copii.

”Au apărut tot felul de reacții, de la stupide, la doamne ferește. În primul, nu este treaba nimănui, de asta am ajuns unde am ajuns, pentru că oamenii nu se pot concentra pe ei și pe viața lor. Eu consider că problema majoră pe care o avem nu sunt oamenii care decid că nu vor să aibă copii, ci oamenii care decid să aibă copii, pentru că după părerea mea, mai bine de jumătate dintre ei nu ar trebui să aibă copii”, a spus și Mihai Bendeac pe Instagram.