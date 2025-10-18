Ce l-a băgat, de fapt, în comă pe nepotul lui Nicolae Botgros? Adriana Ochișanu a dezvăluit diagnosticul fiului ei

Nepotul celebrului Nicolae Botgros a ajuns în stare gravă la spital în urmă cu câteva săptămâni. Cristian a fost în comă, iar întreaga familie a sperat la o minune, până în ultima secundă. Miracolul s-a produs, în cele din urmă, iar tânărul și-a revenit, deși în prezent se află tot pe mâinile medicilor.

Inițial, s-a spus că fiul Adrianei Ochișanu ar fi ajuns în stare gravă la spital după o supradoză din cauza consumului de substanțe interzise, dar la câteva săptămâni după tragicul incident, celebra artistă își apărat fiul și a mărturisit din ce motiv a ajuns, de fapt, tânărul în starea respectivă.

Ce l-a băgat, de fapt, în comă pe nepotul lui Nicolae Botgros

Adriana Ochișanu a precizat că, fiul ei a fost diagnosticat cu o boală extrem de gravă, mai exact cu ciroză hepatică, o boală care nu ar avea nicio legătură cu ceea ce s-a vehiculat în spațiul public. Artista a mai spus că o doare extrem de tare afirmațiile care s-au făcut despre fiul său.

„Bineînțeles că mă doare. Au fost niște comentarii că… Să admitem că au fost niște greșeli, dar hai să le spunem lucrurilor pe lume. Nu mai consumă lumea? Nu mai bea lumea? Deci niște ipoteze că… Atunci când am citit diagnosticul, am rămas șocată- ciroză pancreatică. Nu are nicio legătură cu ceea ce s-a scris”, a mărturisit artista în cadrul unui interviu oferit lui Dorin Galben.

Mai mult decât atât, interpreta a transmis și un mesaj dur tuturor celor care au susținut că fiul ei a consumat substanțe interzise și din acest motiv ar fi ajuns în stare critică pe patul de spital. Aceasta le-a sugerat oamenilor să aibă grijă de propriile familii și să nu mai emită păreri înainte să cunoască adevărul.

„Lumea este rea. Este o speță de oameni care se hrănesc cu asta. Energia lor e de a comenta, de a da hate. Vreau să zic un lucru: Aveți grijă de familia voastră(…) Cel mai bine să aveți grijă de familia voastră, curtea voastră și de copiii voștri. Fiecare trăiește viața cum știe. Nu mai faceți atâtea fantezii din tot ce s-a întâmplat”, a mai spus artista.

