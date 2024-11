Ce mașină conduce Călin Georgescu? Cât valorează autoturismul câștigătorului primului tur al alegerilor prezidențiale

Călin Georgescu este surpriza acestor alegeri. Candidatul independent a reușit să intre în grațiile românilor, care l-au votat în număr mare și l-au făcut câștigătorul acestor alegeri. Deși rezultatele oficiale finale încă nu au apărut, Călin Georgescu a câștigat detașat cursa. Ce avere are și ce mașină conduce câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale?

Călin Georgescu este câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale. Până în acest moment, datele oficiale arată că independentul a fost votat de 2.119.020 de români. O mare parte din voturile acestuia au venit din diasporă. Însă, deși a reușit să îi convingă pe români să îl voteze nu mulți știu cine este și ce avere are Călin Georgescu.

(CITEȘTE ȘI: Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Elena Lasconi! Dezvăluirea făcută de Dan Diaconescu)

Călin Georgescu este surpriza acestor alegeri, însă nu mulți sunt cei care știu prea multe detalii despre el, mai ales în ceea ce privește averea acestuia. Potrivit declarației de avere de pe site-ul BEC, completată la data de 1 octombrie 2024, Călin Georgescu deține un teren intravilan în Brașov și are în conturi bancare 264.000 de euro pe care îi ține la banca maghiară OTP.

De asemenea, Călin Georgescu nu are datorii, iar în ultimul an a câștigat 72.000 de lei ca profesor la Universitatea din Pitești. Iar potrivit documentului, soția sa a realizat venituri în anul anterior de 25 458 de lei, reprezentând salariul. În ceea ce privește mașina pe care câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale o conduce, aceasta este o Toyota Yaris, care valorează, potrivit site-urilor de profil, în jur de 17.000 de euro.

După ce s-a detașat de contracandidați, Călin Georgescu a făcut primele declarații. Acesta le-a mulțumit românilor ce i-au oferit votul lor și le-a promis că va face istorie.

„Mulțumesc poporului român pentru efort, sacrificiu și responsabilitate. Mulțumesc, de asemenea, pentru trezirea în conștiință care a fost și este fenomenală. Mulțumesc că a răspuns chemării mele, pentru că, așa cum am spus, nu am fost și nu suntem într-o campanie electorală, suntem într-o lucrare unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Am spus că nu facem politică, facem istorie. S-a adeverit”, a spus Călin Georgescu.