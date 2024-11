Ce mesaj a transmis Klaus Iohannis după ce Donald Trump și-a anunțat victoria: „Interesele noastre comune...”

Donald Trump și-a anunțat victoria la alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii și a ținut primul discurs. Republicanul le-a mulțumit tuturor celor care l-au votat, spunând că a fost mișcare așa cum nu s-a mai văzut. În urma declarațiilor făcute de acesta, mai mulți lideri politici l-au felicitat, printre care se numără și președintele României, Klaus Iohannis.

Până în acest moment, Donald Trump are 267 de electori din 270, însemnând 51,2%. Mai are nevoie de doar 3 electori pentru a fi declarat, oficial, președintele SUA. Kamala Harris are momentan 224 de electori, adică un procentaj de 47,4.

Ce a spus Klaus Iohannis după ce Donald Trump și-a anunțat victoria

La scurt timp după ce Donald Trump și-a anunțat victoria și a ținut primul discurs, mai mulți lideri politici l-au felicitate. Printre aceștia se numără premierul maghiar, Viktor Orban, cancelarul austriac, Karl Nehammer, președintele francez, Emmanuel Macron, premierul ceh, Petr Fiala și premierul israelian, Benjamin Netanyahu.

De asemenea, Klaus Iohannis se numără printre primii lideri politici care l-a felicitat pe Donald Trump pentru câștigarea alegerilor în Statele Unite ale Americii. Președintele României a transmis un mesaj în mediul online.

„România este un aliat strategic puternic și implicat al SUA. Prin eforturile noastre comune, vom aduce pace și prosperitate pentru țările noastre și nu numai, apărând interesele noastre comune”, a scris Klaus Iohannis pe platforma X.

Donald Trump conduce alegerile prezidențiale din America și se apropie de pragul de 270 de electori. Candidatul republican a ținut și un discurs în care le-a mulțumit atât alegătorilor, cât și echipei sale de campanie.

„Vreau să că mulțumesc tuturor, sunteți incredibili! A fost o mișcare cum nu s-a mai văzut. Cred că a fost cea mai mare mișcare politică din istoria țării. Acum o să atingă un nou nivel de importanță pentru că vom ajuta țara să se vindece. Țara noastră are nevoie de vindecare. Am depășit obstacole deși nimeni nu credea că e posibil. Priviți ce s-a întâmplat! E o victorie politică fără precedent. Vreau să mulțumesc poporului american pentru că m-au ales al 47-lea președinte. Voi lupta în fiecare zi pentru voi, pentru familiile voastre, pentru viitorul vostru. Nu mă voi odihni până nu vom asigura viitorul pe care îl meritați. Va fi o epocă de aur a Americii”, a transmis Donald Trump.

