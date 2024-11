Ținuta neobișnuită aleasă de Melania Trump, în ziua alegerilor. Cum s-a îmbrăcat. FOTO

În ziua alegerilor din SUA, Melania Trump a optat pentru un stil care nu îi este caracterisitic. Soția lui Donald Trump a atras toate privirile votanților americani și i-a uimit pe aceștia cu ținuta ei neobișnuită.

Melania Trump și-a susținut soțul în lupta strânsă a alegerilor din SUA. Donald Trump și Kamala Harris au dus o luptă crâncenă pentru funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii, iar fostul președinte conduce alegerile în acest moment.

După cum vă spuneam, Melania Trump a atras toate privirile cu ținuta pe care a ales-o. Soția lui Donald Trump a optat pentru o rochie lungă, neagră, vaporoasă, complet neobișnuită pentru stilul ei caracteristic. Dacă până acum ne-a obișnuit cu haine colorate și mulate, care să îi scoată în evidență trupul fără cusur, această apariție a fost total opusă acestui stil.

