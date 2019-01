Ce mesaj a transmis Lăcrămioara, femeia care a salvat 6 victime din accidentul de la Polovragi

Paramedicii de la ISU Gorj au avut parte de o supriză uriașă, după ce au ajuns la locul accidentului care a avut loc pe raza localității Polovragi, în urma căruia șase oameni au fost răniți. Victimelor le fuseseră deja acordate primele îngrijiri medicale de către Lăcrămioara-Maria Ion care a transmis și un mesaj după cele întâmplate.

După ce Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj au făcut public un mesaj emoționant despre Lăcrămioara-Maria Ion, femeia a transmis la rândul ei un mesaj pe contul său de Facebook.

„Mulțumesc pentru gândurile bune. Adevărații eroi sunt în sistemul de urgență la ISU, ambulanță, la spitale. Eu am făcut puțin, cât să ajut și să nu agravez starea victimelor. Dar echipajele de salvare și pompierii au ajuns la fața locului în câteva minute și au dus tot greul”, a scris Lăcrămioara, pe Facebook.

ISU Gorj, mesaj emoționant despre Lăcrămioara

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj au făcut public un mesaj emoționant despre Lăcrămioara-Maria Ion, eroina care s-a ocupat de victimele aflate într-un microbuz. Autoturism care s-a izbit de o construcţie care marchează intrarea în judeţ. În mașină se aflau două familii din Constanţa, care se întorceau din vacanță de la Rânca. Victimele sunt doi bărbaţi şi două femei, fiind soţ si soţie şi doi copii, de 10 şi 14 ani.

“Să ajuți este cel mai nobil lucru… Ieri, am fost solicitați să intervenim la un accident rutier produs pe raza localității Polovragi în urma căruia au rezultat 6 victime! Apelul a venit de la o doamnă care nu părea deloc panicată, ba mai mult, a oferit detalii în termeni medicali despre starea victimelor. Echipajele sosite la fața locului au găsit-o pe această doamnă plină de sânge pe mâini și piept, ținând capul unui bărbat care era încarcerat. Examinase victimele și le-a prezentat rapid situația colegilor noștrii care au trecut la treabă. Au descarcerat bărbatul și au preluat toate victimele printre care se aflau și două fetițe de 10 și 14 anișori!

Inițial, am crezut că această doamnă are pe cineva drag printre victime pentru că nici după ce echipajele de intervenție au ajuns la fața locului ea nu a plecat și a rămas să dea o mână de ajutor. Mai târziu, am aflat că doamna despre care vorbim este una dintre colegele noastre. Este doamna Lăcrămioara-Maria Ion angajată a Direcției Generale Management Urgențe Medicale din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență! Pe lângă spiritul său civic, modestia de care a dat dovadă este o calitate în fața căreia ne plecăm capul!”este mesajul postat în această după-amiază de reprezentanții de la ISU Gorj.

Salvatoarea victimelor accidentului din Polovragi are doi copii

Potrivit celor mai noi informații, fetiţa de 10 ani a suferit o fractură de coloană şi a fost transportată cu un elicopter SMURD la un spital din Bucureşti. Tot în Capitală mergea și salvatoarea ei, care se afla în autoturismul personal împreună cu copiii și părinții săi. Accidentul violent s-a produs chiar în fața ei.

Lăcrămioara-Maria Ion este angajată la Direcția Generală Management Urgențe Medicale, o structură subordonată Departamentului pentru Situații de Urgență.

“Lăcrămioara se deplasa către București alături de părinții și cei doi copii ai săi moment în care, în fața ei, s-a petrecut nefericitul eveniment. A oprit mașina, și-a lăsat copiii în grija bunicilor și a fugit într-un suflet să le ajute pe cele 6 victime ale accidentului. A cerut truse de prim ajutor celorlalți oameni care opriseră și, în același timp în care încerca să liniștească victimele care nu suferiseră leziuni foarte greve, și-a pus în practică profesionalismul și cunoștințele medicale acumulate pentru a ajuta victimele care aveau nevoie urgentă de ajutor. N-a plecat până când nu s-a asigurat că toate victimele sunt în siguranță.

La final, cineva îi turna apă dintr-o sticlă să-și spele mâinile de sânge…apoi și-a continuat drumul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și puțini sunt cei care știu despre fapta ei! Noi trebuie să îți mulțumim Lăcrămioara pentru tot ce ai făcut ieri și, cu siguranță îți vor mulțumi și victimele când vor afla că tu ai fost cea care le-a întins prima mână de ajutor!#pompieri #salvatori #DSU #IGSU #ISUGorj”, au încheiat cei de la ISU Gorj.