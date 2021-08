Ce mesaje a găsit Zanni în telefonul Anei Porgras. A rupt pe loc orice legătură cu ea: ”Iubi, te rog răspunde”

Zanni a rupt orice legătură cu Ana Porgras! Câștigătorul ”Survivor România” nu vrea să mai aibă de-a face cu fosta gimnastă și a dezvăluit ce mesaje a găsit în telefonul fostei sale colege.

În marea finală, Zanni și Andrei au fost susținut de foștii lor colegi care au venit în Republica Dominicană pentru a le fi alături. Iar… Ana nu a lipsit! Zanni a fost extrem de entuziasmat atunci când a văzut-o pe fosta gimnastă, care i-a sărit în brațe, emoționată. Dezvăluirile cu subînțeles nu au lipsit, iar toată lumea credea că, în sfârșit, cei doi își vor asuma relația. (CITEȘTE ȘI: ZANNI ÎȘI DESCHIDE SUFLETUL! CE REGRETE ARE ȘI CARE ESTE CEL MAI MARE VIS AL SĂU)

Lucrurile, însă, au luat o altă turnură, iar Zanni susține că nu vrea să mai aibă de-a face cu fosta gimnastă după ce a citit niște mesaje pe Whatsapp. Câștigătorul ”Survivor România” a vrut să-și confirme bănuielile, motiv pentru care i-a invadat intimitatea gimnastei chiar în seara Finalei.

”Ana era super absentă în seara aia, nu era in apele ei, se certa cu cineva pe telefon și tot părăsea grupul, se ducea să vorbească. Ea a venit cu încă un telefon, să mi-l dea mie. Ea de fapt mi-a adus alt telefon ca să nu îi cer eu ei telefonul pentru că ea vorbea cu cineva. Ce vorbea ea, nu era problema mea. Era problema doar că ea susținea că mă iubește și vorbea cu alți gagii pe telefon. Într-adevăr, era o problemă, dar nu de gelozie. (…) În cameră mi-a dat telefonul și m-a băgat ea pe Instagram, să se asigure că intru pe Instagram”, a spus Zanni la Kanal D.

Zanni a dezvăluit mesajele

Gesturile Anei erau suspecte, așa că Zanni a vrut să se convingă singur de faptul că fosta gimnastă îl minte. După ce a intrat pe WhatsApp și a văzut ce mesaje primea Ana, câștigătorul ”Survivor România” și-a dat seama că intuiția nu l-a înșelat și că tânăra juca de fapt la două capete. (VEZI ȘI: ZANNI ȘI-A DESCHIS SUFLETUL ȘI A FĂCUT PRIMELE DEZVĂLUIRI DESPRE PĂRINȚII SĂI BIOLOGICI: ”MAMA TRĂIEȘTE PE ALTĂ PLANETĂ, IAR TATA…”)

”Pe WhatsApp primul mesaj: „Iubi, te rog răspunde”. Îi scria romane, ăla se supăra. Ăla trăia o gelozie că ”Stai cu ăla”, o înjura ăla și ea îi zicea „Hai, mă iubi, că mai stau și eu puțin cu el de show, să mai apar și eu pe la televizor. Nu știi că lucrurile se fac de show?!”. Și când am citit asta, nu îmi venea să cred că este adevărat.

M-am uitat la ea, a văzut că sunt pe WhatsApp, mi-a luat telefonul, a înghițit în sec și se făcea că plouă. Și i-am zis „Mă, Ano, știi că mereu am fost în mintea mea, puteai să îmi spui, că nu te judecam”. Și m-am dus în baie să mă spăl pe față și când am ieșit, în două secunde a ieșit deja din cameră și nu am mai vorbit”, a mai spus Zanni.